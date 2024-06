Kyle Schmid ha parlato del suo coinvolgimento nella serie NCIS: Origins, progetto prequel dedicato alla giovinezza di Leroy Gibbs, in cui ha la parte di Mike Franks.

L’attore, intervistato da TV Insider, ha condiviso qualche dettaglio del suo personaggio:

Ha fatto parte di NCIS da un po’ di tempo. Nel 2001, quando lo incontrerete, è un po’ più vecchio, un po’ più stanco. Ha visto molto e penso avrebbe desiderato avere più controllo. Quindi lo vediamo in un momento della sua vita in cui ha spianato la sua strada e ha ottenuto il rispetto dell’agenzia. Ora ha l’opportunità di costruire un team che considera composto da alcuni degli agenti più promettenti di NCIS.

Schmid ha aggiunto:

Potremo incontrare quelle persone e vederle crescere. Si trova ancora in un punto in cui può fare da mentore per Gibbs, Penso che vedremo perché Gibbs era quello di cui il mondo si è innamorato con l’NCIS originale e come è diventato in quel modo. E Mike Franks è una grande parte di quella storia.