Nel cast di NCIS: Origins ci saranno anche Daniel Bellomy (Power Book II: Ghost), Caleb Martin Foote (Made For Love) e Robert Taylor (Longmire) con dei ruoli ricorrenti.

La serie prequel dedicata alla giovinezza di Gibbs ha ottenuto il via libera alla produzione da parte di CBS e sarà prodotta da Mark Harmon, coinvolto anche come voce narrante degli episodi.

Al centro della trama, ambientata nel 1991, ci sarà Leroy Jethro Gibbs (Austin Stowell) che inizia la sua carriera a Camp Pendleton, dove trova il suo posto nel team guidato da Mike Franks (Kyle Schmid).

Bellomy avrà la parte dell’agente speciale Granville “Granny” Dawson, un giovane in prova che sta facendosi le ossa come assistente del custode delle prove, mentre non vede l’ora di farsi strada e diventare impegnato nelle missioni sul campo.

Foote avrà il ruolo dell’agente speciale Benjamin “Randy” Randolf, il ‘ragazzo d’oro’ che deve seguire il nuovo agente Gibbs. Randolf, essendo padre di due gemelli, è per fortuna abituato ad avere pazienza.

Taylor sarà infine Jackson Gibbs, il padre molto severo di Leroy Jethro Gibbs.

Il personaggio era stato interpretato da Ralph Waite nella serie NCIS.

Tra gli interpreti ci saranno anche Mariel Molina (Lala Dominguez), Tyla Abercrumbie (Mary Jo Sullivan), e Diany Rodriguez (Vera Strickland).

NCIS: Origins ha come produttori Mark Harmon, Sean Harmon, e Gina Lucita Monreal e David North saranno showrunner.

Che ne pensate dell’arrivo nel cast di NCIS: Origins di Robert Taylor?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline