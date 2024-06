NCIS, per la prima volta in 15 anni, è stata battuta nella classifica delle serie più viste.

Il sito TVLine ha infatti riportato le statistiche riguardanti le visualizzazioni degli show, svelando che il procedural si è fermato a 9,7 milioni di spettatori settimanali.

Tracker, il nuovo progetto televisivo con star Justin Hartley, è invece arrivata a quota 10,8 milioni di spettatori, superando la concorrenza.

NCIS non deve tuttavia temere per la propria sorte, avendo già ottenuto il rinnovo per la stagione 22. Il franchise si espanderà inoltre con lo spinoff su Tony & Ziva e la serie prequel dedicata alle origini di Leroy Jethro Gibbs.

I dati hanno inoltre svelato che tra le comedy è Young Sheldon, con 9,3 milioni di spettatori, al primo posto tra le più viste, seguita da Ghosts (8,2 milioni) e The Neighborhood (5,7 milioni).

Nella classifica degli show drammatici che sono tornati sugli schermi, alle spalle di NCIS, ci sono FBI e Chicago Fire, rispettivamente con 8,8 e 8,6 milioni di spettatori settimanali.

Tra le nuove serie drammatiche si registrano anche gli ottimi risultati ottenuti da Elsbeth e NCIS: Sydney, arrivate a 7,4 e 6,5 milioni di spettatori.

