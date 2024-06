Il podcast Off Duty: An NCIS Rewatch ha permesso ai fan di avere una reunion di tre protagonisti a distanza da 10 anni dall’ultima volta che sono apparsi insieme nello show. I conduttori degli episodi, Michael Weatherly e Cote de Pablo, hanno infatti avuto come ospite Sean Murray.

Gli interpreti di Tony DiNozzo, Ziva David e Tim McGee hanno potuto quindi condividere qualche ricordo e aneddoto riguardante lo show.

De Pablo ha sottolineato:

Non siamo stati nella stessa stanza insieme da 10 anni. 10 anni! Noi tre insieme, seduti e mentre parliamo. Sono passati 10 anni.

Murray ha quindi aggiunto:

Non mi piaceva fare i calcoli o qualcosa di simile, ma so che quando vi vedo mi sento davvero bene.

Michael e Cote sono riapparsi nella serie NCIS dopo l’uscita di scena dei loro personaggi, ma i fan non hanno avuto modo di vederli entrambi insieme a Murray da un decennio. Il coinvolgimento dell’interprete di McGee nel podcast e la sua gioia nell’essere di nuovo con gli amici hanno quindi alimentato le speranze dei fan di vedere le tre star della serie di nuovo insieme, nella stagione 22 e nello spinoff dedicato a Tony & Ziva.

Che ne pensate? Siete felici che sia avvenuta una reunion di Murray, Weatherly e de Pablo nel podcast Off Duty: An NCIS Rewatch?

