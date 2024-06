La realizzazione del podcast dedicato al rewatch di NCIS ha regalato ai fan della serie una piccola reunion tra Sasha Alexander, Michael Weatherly e Cote de Pablo.

Gli interpreti di Tony e Ziva, infatti, stanno occupandosi del progetto, intitolato Off Duty, che permetterà ai fan di scoprire qualche curiosità e aneddotto sullo show cult prima di tornare sul set per le riprese del nuovo spinoff destinato a Paramount+.

Sasha ha avuto il ruolo di Kate Todd fino alla sua morte avvenuta nell’episodio finale della stagione 2 del procedural. L’attrice era tuttavia stata coinvolta nella realizzazione delle prime puntate del capitolo successivo della storia per mostrare come i protagonisti stessero affrontando il lutto causato dalla sua perdita.

Alexander, negli anni successivi, ha collaborato nuovamente con Weatherly in occasione di un episodio di Bull di cui è stata regista. I fan di NCIS sperano quindi che l’attrice sia coinvolta in qualche modo con lo spinoff ambientato in Europa che mostrerà Tony e Ziva alle prese con una cospirazione che li obbliga a spostarsi in varie nazioni mentre cercano di risolvere un mistero.

