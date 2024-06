In un episodio del podcast Off Duty, dedicato al rewatch della serie, Sasha Alexander è tornata a parlare del suo addio a NCIS spiegandone il motivo.

L’attrice ha interpretato il ruolo di Kate Todd e, parlando con Michael Weatherly e Cote de Pablo, ha spiegato:

Non c’era equilibrio tra lavoro e vita privata. Penso che prima di NCIS, gli show che avevo realizzato in qualche modo avevano un equilibrio ed erano degli show collettivi.

Alexander ha ricordato che in precedenza, come accaduto in Rizzoli & Isles, pur lavorando costantemente aveva comunque dei momenti in cui tra co-star venivano divise le scene. Sasha ha quindi spiegato:

In NCIS, io, Mark e Michael, e tu più avanti, eravamo in ogni singola scena.

L’uscita di scena di Kate, pur rattristando moltissimi fan, ha però permesso a Cote de Pablo di entrare nel cast con il ruolo di Ziva, personaggio che ha assunto sempre più importanza e, prossimamente, sarà al centro dello spinoff accanto a Weatherly.

Che ne pensate dell’uscita di Sasha Alexander dal cast di NCIS?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Off Duty