In un’intervista con TV Line, lo showrunner di NCIS, Steven D Binder, ha svelato che in futuro potrebbero arrivare aggiornamenti su Abigail “Abby” Sciuto (Pauley Perrette). Il personaggio, l’addetta alle analisi di laboratorio della NCIS, è stato volto ricorrente della serie fin dagli inizi, per poi fare la sua ultima apparizione nella stagione 15. Gli spettatori non hanno avuto più avute sue notizie da allora, ma ecco che la ventesima stagione dello show, che partirà il prossimo 19 settembre, potrebbe l’occasione giusta per sapere qualcosa su di lei. Lo showrunner, parlando del recente addio alla serie di Gibbs (Mark Harmon) avvenuto nella stagione precedente, ha alluso anche a Abby. Ecco le sue parole:

Pensiamo sempre a come coinvolgere [Gibbs] in modo da non ‘strappare via la crosta’ e non rovinare quello che pensavo fosse l’unico addio adeguato per questo ragazzo. Voglio iniziare a farlo anche con il personaggio di Abby. Mi piacerebbe iniziare a sentire la sua [presenza] un po’ di più. Ho pensato che siamo stati un po’ negligenti a non [farlo prima], ma ci sono così tante parti che si muovono. Ma lei è ancora là fuori a lottare per la giusta causa e a guardarci, è una parte di noi e noi siamo una parte di lei.

FONTE: TVLine