Nella stagione 21 di NCIS i fan della serie scopriranno nuovi dettagli riguardanti la storia di Tim McGee.

Gli showrunner Steven D. Binder e David North hanno infatti spiegato a TVLine:

Tutti i nostri personaggi in NCIS sanno che la famiglia è la cosa più importante di tutte. Ma dopo che McGee farà un test del DNA, sarà sconvolto nello scoprire che ha una famiglia più grande di quanto si fosse reso conto.

Dei legami familiari del personaggio, presente fin dalla prima stagione, si conosce ancora poco e la madre non è mai apparsa nello show. Attualmente gli spettatori non sanno nemmeno dove si trovi o se è ancora in contatto con il figlio. Alcuni dei fan hanno, in passato ipotizzato che sia morta o che si sia lasciata con il padre di McGee e si sia risposata.

La stagione 21 di NCIS potrebbe ora risolvere il mistero rimasto irrisolto.

Le nuove puntate arriveranno sugli schermi di CBS il 12 febbraio.

Che ne pensate? Cosa pensate si scoprirà della famiglia di McGee nella stagione 21 di NCIS?

Fonte: TVLine