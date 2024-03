Attenzione: l'articolo contiene spoiler

NCIS – Unità anticrimine arriverà all’importante traguardo del suo 1000° episodio e Sean Murray, interprete di Timothy McGee, ha ora condiviso online delle foto scattate sul set.

L’episodio avrà al centro la storia dell’agente speciale Alden Parker e del suo team alle prese con un caso che mette a rischio il direttore Vance. Tra i personaggi coinvolti ci sarà anche Tobias Fornell, interpretato da Joe Spano.

Murray, su Instagram, ha pubblicato delle foto dell’episodio della stagione 21 che andrà in onda sugli schermi americani il 15 aprile. Negli scatti si vedono Fornell insieme a Tim McGee e Parker.

Fornell era un agente dell’FBI che aveva lavorato con Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon) e il suo team. Tra i due personaggi si è quindi formata un’amicizia, anche se Tobias non è riuscito a salutare in modo soddisfacente Gibbs prima che lasciasse il team.

Le immagini sono state realizzate nella stanza degli interrogatori e mostra la reunion avvenuta tra i personaggi per occuparsi del caso.

Attualmente non è stato svelato se Mark Harmon ritornerà in scena con il ruolo di Gibbs, considerando l’importanza del traguardo raggiunto.

