Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. The Adam Project conquista la vetta in Italia e nel mondo, ottima tenuta per Frammenti di lei.

Questo weekend in vetta alla classifica dei titoli più visti su Netflix Italia troviamo senza alcuna sorpresa The Adam Project, l’attesissimo film originale Netflix con Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner e Zoe Saldana diretto da Shawn Levy. Dopo essere atterrato per sbaglio nel 2022, il pilota di caccia Adam Reed unisce le forze con se stesso a dodici anni in una missione per salvare il futuro. Mercoledì prossimo usciranno i primi dati di Netflix e ci aspettiamo già numeri davvero sensazionali dal momento che il film ha raggiunto la vetta in quasi tutti i paesi dove il sevizio streaming è disponibile. Secondo posto per La Regina del Sud, la serie con Alice Braga che è tornata con i nuovi episodi della quinta stagione. Terzo posto per The Last Kingdom, lo show con Alexander Dreymon è tornato con la quinta stagione. Resiste al quarto posto Inventing Anna, la miniserie dei record di Shonda Rhimes che settimana scorsa ha aggiunto al suo bottino 77,590,000 di ore. Quinta posizione per Frammenti di lei, la serie thriller con Toni Collette che nel corso dei suoi primi giorni di sfruttamento è stata vista per un totale di 53,680,000 di ore. Sarà interessante notare quanto frutterà la seconda settimana completa e stando alla performance di questa seconda settimana in Italia, negli USA e nel mondo, le aspettative sono piuttosto buone. Sesta posizione per Formula 1 Drive to Survive, la serie giunta alla sua quarta stagione racconta dei piloti, dei manager e dei proprietari delle scuderie che vivono una vita a tutta velocità, in pista e fuori. Settima posizione per il film Un piccolo favore, ottavo per Guida astrologica per Cuori infranti, che uscendo di martedì è riuscita a toccare perfino la seconda posizione della classifica generale. Chiudono Vikings Valhalla, la serie sequel di Vikings che nella sua seconda settimana di sfruttamento è stata vista per un totale di 113,380,000 ore: un ottimo risultato. Chiude Un’ombra negli occhi, il film drammatico danese con Ester Birch e Bertram Bisgaard Enevoldsen.

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore in Italia

The Adam Project La Regina del Sud The Last Kingdom Inventing Anna Frammenti di lei Formula 1 Drive to Survive Un piccolo favore Guida astrologica per Cuori infranti Vikings Valhalla Un’ombra negli occhi

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

The Adam Project The Last Kingdom Frammenti di lei Good Girls Inventing Anna Life After Death With Tyler Henry Love is Blind Formula 1 Drive to Survive Worst Roommate Ever Shrek

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 13 marzo 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 13 marzo 2022:

