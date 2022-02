Netflix ha diffuso oggi l’elenco delle nuove uscite in arrivo sulla piattaforma streaming in Italia nel mese di febbraio 2022 tra film e serie tv.

In particolare, evidenziamo l’uscita di film come Il filo invisibile e della seconda stagione di serie come Guida astrologica per cuori infranti e Bridgerton.

NETFLIX: I FILM E LE SERIE TV DI MARZO

The Guardians of Justice (serie tv) – 01/03

Coinquilini impossibili (film) – 01/03

Tutta la vita davanti (film) – 01/03

Una bionda in carriera (film) – 01/03

Il filo invisibile (film) – 04/03

Frammenti di lei (film) – 04/03

Guida astrologica per cuori infranti – stagione 2 (serie tv) – 08/03

The Last Kingdom – stagione 5 (serie tv) – 09/03

Kotaro abita da solo (film) – 10/03

Lo chiamavano Trinità… (film) – 10/03

The Adam Project (film) – 11/03

Formula 1: Drive to survive – stagione 4 (docuserie) – 11/03

Human Resources (film) – 18/03

Alessandro Cattelan: una semplice domanda (docuserie) – 18/03

Windfall (film) – 18/03

Bridgerton – stagione 2 (serie tv) – 25/03

