Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Arnold Schwarzenegger conquista Netflix con la commedia d’azione FUBAR.

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie tv più viste in Italia troviamo FUBAR, la nuova serie originale creata da Nick Santora con Arnold Schwarzenegger e Monica Barbaro. La commedia d’azione vede padre e figlia intraprendere una missione insieme dopo che scoprono che entrambi lavorano per la CIA. La serie ha debuttato in prima posizione in quasi tutti i paesi dove il servizio di streaming è disponibile e questo fa presagire un ottimo debutto. Al secondo posto troviamo Aarón Piper e Manu Rios con la serie In Silenzio. Terza posizione per La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton; la serie composta da sei episodi racconta della giovane Carlotta che, promessa in sposa a re Giorgio contro la sua volontà, arriva a Londra il giorno delle nozze e subisce lo scrutino dell’astuta madre del monarca. La serie è stata vista nella sua terza settimana per un totale di 82,390,000 ore. Scende di una sola posizione XO, Kitty, la serie teen creata da Jenny Han che nel corso del suo primo weekend è stata vista per oltre 72 milioni di ore in tutto il mondo: un ottimo inizio. Resiste ancora L’estate in cui imparammo a volare, la serie con Katherine Heigl e Sarah Chalke che nel corso della sua quarta settimana di sfruttamento (nona se consideriamo anche la prima parte della seconda stagione) è stata vista per un totale di 23,140,000 ore in tutto il mondo. Segue Bridgerton in sesta posizione, mentre recupera posizioni The Rookie salendo in settima posizione. All’ottavo posto fa il suo debutto la serie portoghese Neve alle Azzorre. Chiudono Pálpito al nono posto e ritorna in Top 10 l’ormai impareggiabile Mare Fuori.

Il film più visto del weekend è Blood & Gold di Peter Thorwarth e con Robert Maaser.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

FUBAR (Originale Netflix) In Silenzio (Originale Netflix) La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton (Originale Netflix) XO, Kitty (Originale Netflix) L’estate in cui imparammo a volare (Originale Netflix) Bridgerton (Originale Netflix) The Rookie Neve alle Azzorre (Originale Netflix) Pálpito (Originale Netflix) Mare Fuori

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Blood & Gold (Originale Netflix) Tin & Tina (Originale Netflix) Mother’s Day (Originale Netflix) The Mother (Originale Netflix) Quando ho smesso di preoccuparmi e ho iniziato a masturbarmi Hard Feelings (Originale Netflix) I nostri segreti (Originale Netflix) Escape Plan 2 The Great Wall L’uomo inivisibile

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

FUBAR All American S.W.A.T. Selling Sunset XO, Kitty La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton La Reina del Sur The American Barbecue Showdown Maid L’estate in cui imparammo a volare

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

Missing The Son The Mother The Boss Baby Mother’s Day Non così vicino Ted Dirty Grandpa Victim/Suspect Tin & Tina

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 28 maggio 2023:

Ecco la Top 10 dei film tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 28 maggio 2023:

I film e le serie imperdibili