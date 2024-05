Sono passati sei mesi da quando per la prima volta Netflix, in uno slancio di trasparenza, ha pubblicato i dati di ascolto semestrali dei propri contenuti. Ecco quindi arrivare una nuova tranche di dati, relativi questa volta al secondo semestre del 2023, da luglio a dicembre.

Il report What We Watched: a Netflix Engagement Report, come evidenzia il nome stesso, pone l’attenzione sul “quadro completo” dei dati d’ascolto, coprendo circa il 99% di tutte le visualizzazioni. Questa volta sono stati aggiunte anche altre informazioni nella tabella: i contenuti sono infatti mostrati per numero di visualizzazioni (ore totali viste divise per la durata) e soprattutto sono state separate le serie tv dai film.

Complessivamente, le persone hanno guardato 90 miliardi di ore di contenuti su Netflix nella seconda metà del 2023, per un totale di 183 miliardi di ore in tutto il 2023. Il report comprende l’intero catalogo Netflix, con titoli originali e acquisiti, pari a migliaia e migliaia di contenuti. Per la precisione, 6.599 serie e 9.395 film.

I titoli più visti

Ovviamente l’occhio cade subito sui contenuti più popolari in assoluto, che sul fronte dei film vedono Il mondo dietro di te nettamente al primo posto con 121 milioni di visualizzazioni (e questo con solo poche settimane conteggiate, essendo uscito a fine anno).

Sul fronte delle serie, va fatta una precisazione: anche questa volta vengono segnalate le stagioni separatamente l’una dall’altra: se venissero evidenziati i dati combinati delle stagioni, è possibile che serie acquisite su licenza avrebbero una posizione più alta. È il caso di Suits, ovviamente, la cui prima stagione è al ventunesimo posto con 27 milioni di visualizzazioni in sei mesi, ma che conteggiando tutte le stagioni sale a 146 milioni di visualizzazioni, battendo persino Il mondo dietro di te. Le otto stagioni di Cocomelon, addirittura, superano le 200 milioni di visualizzazioni.

La serie più vista è quindi One Piece, con circa 72 milioni di visualizzazioni (quasi mezzo miliardo di ore visualizzate). Non solo: la serie live action ha generato interesse anche per gli altri contenuti legati alla saga di One Piece, che hanno generato qualcosa come 50 milioni di visualizzazioni durante la seconda parte dell’anno.

Le 15 serie tv più viste

Ecco le quindici serie tv più viste (per numero di visualizzazioni) nella seconda metà del 2023, secondo i parametri che vi abbiamo spiegato qui sopra:

Titolo Ore visualizzate Durata Visualizzazioni One Piece Season 1 541,900,000 7:34 71,600,000 Dear Child: Limited Series // Liebes Kind: Miniserie 252,800,000 4:49 52,500,000 Who is Erin Carter?: Limited Series 286,200,000 5:43 50,100,000 Lupin: Part 3 274,300,000 5:31 49,700,000 The Witcher: Season 3 363,800,000 7:36 47,900,000 Sex Education: Season 4 374,700,000 8:06 46,300,000 Beckham: Limited Series 208,500,000 4:45 43,900,000 CoComelon: Season 8 40,100,000 1:04 37,600,000 Virgin River: Season 5 331,400,000 9:16 35,800,000 The Lincoln Lawyer: Season 2 292,300,000 8:11 35,700,000 Painkiller: Limited Series 171,400,000 4:59 34,400,000 All the Light We Cannot See: Limited Series 129,900,000 3:50 33,900,000 My Life With the Walter Boys: Season 1 254,300,000 7:37 33,400,000 King the Land: Limited 630,200,000 19:00 33,200,000 Squid Game: The Challenge: Season 1 270,600,000 8:10 33,100,000

I 15 film più visti

Ecco invece i 15 film più visti nella seconda metà dell’anno. Una delle cose che saltano all’occhio subito, il fatto che l’animazione abbia un ruolo centrale: dei primi 100 film più visti, 33 sono animati, con quasi 1.1 miliardi di visualizzazioni. E a guidare questi film animati, i titoli concessi su licenza: solo cinque sono infatti film prodotti da Netflix, con Leo al terzo posto (96 milioni di visualizzazioni). La maggior parte dei titoli animati sono Universal, che ha una licenza di distribuzione esclusiva. The Boss Baby, film del 2017, si piazza addirittura al decimo posto dei film più visti in assoluto con oltre 61 milioni di visualizzazioni.

Titolo Ore visualizzate Durata Visualizzazioni Leave the World Behind 286,300,000 2:22 121,000,000 Heart of Stone 228,400,000 2:05 109,600,000 Leo 171,200,000 1:47 96,000,000 Nowhere 156,600,000 1:49 86,200,000 The Out-Laws 135,500,000 1:37 83,800,000 Hidden Strike 125,900,000 1:43 73,300,000 Reptile 165,600,000 2:16 73,100,000 The Killer 135,600,000 2:00 67,800,000 Family Switch 109,400,000 1:46 61,900,000 The Boss Baby 100,700,000 1:38 61,700,000 You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah 105,100,000 1:44 60,600,000 Paw Patrol: The Movie 84,500,000 1:26 59,000,000 Rebel Moon — Part One: A Child of Fire 131,100,000 2:16 57,800,000 Extraction 2 111,900,000 2:04 54,100,000 Love at First Sight 78,800,000 1:31 52,000,000 Miraculous: Ladybug & Cat Noir, The Movie 84,500,000 1:42 49,700,000

Seguici su TikTok!

I film e le serie imperdibili