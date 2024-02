Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Questo weekend, in cima alla classifica delle serie più viste su Netflix in Italia, troviamo l’attesissima Avatar – La leggenda di Aang, la nuova serie originale che ha debuttato in prima posizione in quasi tutti i paesi dove il servizio streaming è disponibile. Martedì sera scopriremo come si sarà comportata realmente in termini di views, ma è innegabile che le aspettative siano molto alte. Al secondo posto si posizione Nuova Scena, il nuovo talent show di Netflix con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain alla ricerca della prossima star del rap. Scende al terzo posto One Day ma continua la sua ottima tenuta sia nel nostro paese che nel resto del mondo grazie all’ottimo passaparola. La settimana scorsa ha totalizzato 9,900,000 visualizzazioni (66,300,000 di ore viste): un ottimo risultato. Quarto posto per la nuova stagione di Entrevías, la serie Netflix spagnola con Jose Coronado, mentre al quinto troviamo Formula 1 – Drive to Survive, la docuserie ora giunta alla sua sesta stagione. La miniserie Ti dico un segreto? debutta in sesta posizione (in prima in UK battendo persino Avatar), mentre resiste in settima posizione la serie giapponese House of Ninjas che racconta di un produttore di saké in difficoltà, di una casalinga annoiata di tre ragazzini e della loro nonna. Chi sospetterebbe che questa famiglia ordinaria è composta da abili ninja? Chiudono all’ottavo posto Griselda, la serie originale Netflix con Sofia Vergara che sta continuando ad ottenere ottimi numeri in giro per il mondo, in nona posizione Rick & Morty e al decimo posto l’acclamata serie Hacks con Jean Smart.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Avatar – La leggenda di Aang (Originale Netflix) Nuova Scena (Originale Netflix) One Day (Originale Netflix) Entrevías (Originale Netflix) Formula 1 – Drive to Survive (Originale Netflix) Ti dico un segreto? (Originale Netflix) House of Ninjas (Originale Netflix) Griselda (Originale Netflix) Rick & Morty Hacks

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Dalla mia finestra 3: Guardando Te (Originale Netflix) Mea Culpa (Originale Netflix) Abisso (Originale Netflix) Animali Fantastici: I segreti di Silente Einstein e la bomba (Originale Netflix) Cattivissimo Me 3 Players (Originale Netflix) Il diavolo veste Prada Minions Cenere

Le serie e i film più visti negli USA nelle ultime 24 ore su Netflix:

# Serie Tv Film 1 Avatar: The Last Airbender Mea Culpa 2 Love Is Blind Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli 3 The 30th Annual Screen Actors Guild Awards The Abyss 4 Mike Epps: Ready to Sell Out Thanksgiving 5 Can I Tell You a Secret? The Super Mario Bros. Movie 6 Resident Alien Dalla mia finestra 3: Guardando Te 7 Formula 1: Drive to Survive Players 8 One Day Lover, Stalker, Killer 9 Warrior Minions 10 The Tourist Dune

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 25 febbraio 2024:

