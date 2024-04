Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Questo weekend, in cima alla classifica delle serie più viste su Netflix in Italia, troviamo per la seconda settimana consecutiva il nuovo successo targato Netflix, Baby Reindeer, di cui tutti stanno parlando. Quando il comico e barman Donny offre da bere a una donna sola in un pub di Camden, non si aspetta certo che quel gesto sia l’inizio di un’ossessione. Con Richard Gadd e Jessica Gunning, lo show sta conquistando le classifiche mondiali grazie a un ottimo passaparola. Nel corso della sua seconda settimana di sfruttamento, la serie ha ottenuto ben 13,300,000 visualizzazioni (52,800,000 ore viste). Seconda posizione per Asunta, una serie true crime spagnola che narra l’omicidio avvenuto nel 2013 di una dodicenne adottata dalla Cina, l’arresto dei suoi genitori e come il caso abbia sconvolto la Spagna. Dopo Lockwood & Co, Locke & Key, Gli irregolari di Baker Street debutta al terzo posto Dead Boy Detectives, la serie americana composta da 8 episodi: si tratterà dell’ennesimo buco nell’acqua per questo tipo di prodotto? Lo scopriremo nei prossimi giorni. Quarta posizione per Briganti, la serie originale Netflix italiana con Michela De Rossi, Ivana Lotito e Matilda Lutz, ambientata durante il Risorgimento italiano. Al quinto posto Anthracite, la serie drama francese con Hatik, che narra di un drammatico evento del 1994 e del mistero che circonda un caso irrisoluto nel 2024. Sesta posizione per la docuserie italiana Il giovane Berlusconi composta da tre episodi, mentre al settimo posto troviamo la fortunatissima The Gentlemen. Ottava posizione per Non lasciarmi cadere, la serie tv crime svedese. Chiudono Il problema dei tre corpi e la serie tv tedesca Crooks.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Baby Reindeer (Originale Netflix) Asunta (Originale Netflix) Dead Boy Detectives (Originale Netflix) Briganti (Originale Netflix) Anthracite (Originale Netflix) Il giovane Berlusconi The Gentlemen (Originale Netflix) Non lasciarmi cadere (Originale Netflix) Il problema dei tre corpi (Originale Netflix) Crooks (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Rebel Moon – Parte 2: la Sfregiatrice (Originale Netflix) La mia ombra è tua City Hunter (Originale Netflix) Hack your Health – I segreti dell’alimentazione (Originale Netflix) Glass Vicini davvero (Originale Netflix) Ticket to paradise C’è ancora domani Glass Fabbricante di lacrime (Originale Netflix) Picchiarello al campo estivo (Originale Netflix)

Le serie e i film più visti negli USA nelle ultime 24 ore su Netflix:

# Serie TV Film 1 Baby Reindeer Anyone But You 2 Asunta Smurfs: The Lost Village 3 Dead Boy Detectives King Richard 4 Unlocked: A Jail Experiment Rebel Moon – Part Two: The Scargiver 5 The Circle Hack Your Health: The Secrets of Your Gut 6 Killing Eve The Super Mario Bros. Movie 7 The Upshaws Rust Creek 8 I dina händer Woody Woodpecker Goes to Camp 9 Goodbye, Earth What Jennifer Did 10 O.J.: Made in America Anna

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 28 aprile 2024:

Ecco la Top 10 dei film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 28 aprile 2024:

