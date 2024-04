Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Questo weekend, in cima alla classifica delle serie più viste su Netflix in Italia, troviamo la serie più chiacchierata di questo mese: Baby Reindeer. Quando il comico e barman Donny offre da bere a una donna sola in un pub di Camden, non si aspetta certo che quel gesto sia l’inizio di un ossessione. Con Richard Gadd e Jessica Gunning, lo show sta conquistando grazie a un ottimo passaparola le classifiche di tutto il mondo. Resiste in seconda posizione la docuserie italiana Il giovane Berlusconi composta da tre episodi. Al terzo posto Anthracite, la serie drama francese con Hatik, che narra di un drammatico evento del 1994 e del mistero che circonda un caso irrisolto nel 2024. Quarta posizione per la norvegese Notte di mezza estate che ha debuttato settimana scorsa in tutto il mondo al sesto posto delle serie non in inglese più viste. Quinto posto per Il problema dei tre corpi, la serie televisiva statunitense del 2024 creata da David Benioff, D. B. Weiss e Alexander Woo, adattamento dell’omonimo romanzo di Liu Cixin. Nel corso della sua quarta settimana nel mondo, la serie ha ottenuto 4,800,000 visualizzazioni, in netto calo rispetto alla settimana precedente. Secondo gli analisti, è difficile che con questi numeri la serie possa ottenere un rinnovo. Al sesto posto invece si conferma The Gentlemen, ormai una hit per Netflix. Settima posizione per la docuserie narrata da Cate Blanchett Un mondo di vita. Ottavo posto per la serie tv tedesca Crooks che nel corso della sua seconda settimana ha ottenuto 5,000,000 visualizzazioni: un buon risultato. Il sequestro del volo 601, la serie tv colombiana ha trascorso invece il weekend al nono posto. Chiude l’acclamata Ripley con Andrew Scott.

Continua il successo senza precedenti del Fabbricante di lacrime, il film italiano che ha ottenuto 17,000,000 visualizzazioni nella sua seconda settimana. Un ottimo traguardo per una produzione italiana.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Baby Reindeer (Originale Netflix) Il giovane Berlusconi Anthracite (Originale Netflix) Notte di mezza estate (Originale Netflix) Il problema dei tre corpi (Originale Netflix) The Gentlemen (Originale Netflix) Un mondo di vita (Originale Netflix) Crooks (Originale Netflix) Il sequestro del volo 601 (Originale Netflix) Ripley (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Rebel Moon – Parte 2: la Sfregiatrice (Originale Netflix) Vicini davvero (Originale Netflix) The Cursed Ticket to paradise Glass Tutti a bordo Rebel Moon – Parte 1: Figlia del fuoco E c’è ancora domani Fabbricante di lacrime (Originale Netflix) Picchiarello al campo estivo (Originale Netflix)

Le serie e i film più visti negli USA nelle ultime 24 ore su Netflix:

# Serie TV Film 1 Baby Reindeer Rebel Moon – Parte 2: la Sfregiatrice 2 Unlocked: A Jail Experiment Anna 3 The Circle What Jennifer Did 4 The Upshaws Woody Woodpecker Goes to Camp 5 Our Living World The Bricklayer 6 O.J.: Made in America The Super Mario Bros. Movie 7 Killing Eve Glass 8 Black Sails Molto incinta 9 Bad Dinosaurs Megan Leavey 10 Jimmy Carr: Natural Born Killer Rebel Moon – Parte 1: Figlia del fuoco

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 22 aprile 2024:

Ecco la Top 10 dei film tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 22 aprile 2024:

