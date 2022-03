Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo.si prende la vetta e si prepara a un lungo dominio.

Questo weekend in vetta alla classifica dei titoli più visti su Netflix Italia troviamo senza alcuna sorpresa Bridgerton, la serie dei record targata Netflix che è tornata questo venerdì con gli episodi della seconda stagione. In attesa di scoprire quali saranno i dati di debutto di quella che è a tutti gli effetti una delle serie più popolari degli ultimi anni, possiamo confermare che il ritorno dello show creato da Chris Van Dusen e prodotto da Shonda Rhimes, basato sui romanzi di Julia Quinn, ha subito conquistato la vetta delle classifiche Netflix in tutto il mondo. Seconda posizione per Pretty Little Liars, un’altra serie televisiva che negli anni ha fatto chiacchierare il mondo, soprattutto su Twitter dove ancora oggi detiene alcuni record. Come avevamo già scritto in questo articolo, durante tutta la settimana – in attesa che Bridgerton debuttasse – lo show creato da I. Marlene King è rimasto saldamente in vetta alla classifica italiana battendo alcuni original recentissimi come Granchio Nero e Alessandro Cattelan: una semplice domanda che ritroviamo ora rispettivamente al quarto e al settimo posto della Top 10. Facendo un passo indietro, segnaliamo il debutto al terzo posto di In buone mani, il film turco originale Netflix che racconta di una madre single con una malattia terminale che incontra un affascinante scapolo mentre deve fare i conti con il futuro dell’ostinato figlio di sei anni. Ritorna al quinto posto The Adam Project, dopo essere quasi scomparso dalla classifica nel corso della settimana (giovedì era al nono posto): a dimostrazione del fatto che il film è il classico titolo del weekend per tutta la famiglia. Resiste ancora al sesto posto un altro titolo di successo di Shonda Rhimes, Inventing Anna. Chiudono la Top 10: La Regina del Sud, Top Boy e The Last Kingdom.

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Bridgerton Pretty Little Liars In buone mani Granchio Nero The Adam Project Inventing Anna Alessandro Cattelan: una semplice domanda La regina del sud Top Boy The Last Kingdom

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

Bridgerton Is it Cake? Dolci impossibili Blade Runner: 2049 The Adam Project Inventing Anna Good Girls The Last Kingdom Frammenti di lei Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives. Granchio Nero

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 27 marzo 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 27 marzo 2022:

