Netflix hala produzione di altre due

Il primo dei due show è stato creato da Jeff King ed era stato annunciato nel 2020. La serie era prodotta da Chris Nee (Doc McStuffins’) che ha dichiarato online:

Si tratta di un giorno difficile per uno show meraviglioso che era nella fase della produzione. Così tanto amore per Jeff King e per l’incredibile team al lavoro di Dino Daycare. Non ho alcun dubbio troverà una nuova casa. Ma ora è davvero dura.

La serie doveva essere ambientata in un mondo dove i dinosauri non si sono mai estinti e un bambino di sei anni aiuta a occuparci dei cuccioli di dinosauri di tutte le forme e dimensioni.

Boons and Curses, invece, era stata creata da Jaydeep Hasrajani (Superchicche) e doveva debuttare nel 2022. La storia aveva come protagonista un giovane guerriero vittima di una maledizione che doveva scontrarsi con un malvagio sovrano. Lo show era stato annunciato come parte dei titoli che avrebbero avuto creatori e protagonisti asiatici-americani.

Netflix, dopo aver perso circa 200.000 abbonati, ha deciso di cancellare la produzione di varie serie animate, tra cui anche Bone di Jeff Smith.

Che ne pensate della scelta di cancellare la produzione di Dino Daycare e Boons and Curses?

Fonte: ComicBook