Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Continua il dominio dinel nostro paese e nel mondo, intanto si fa strada la nuova serie

Questo weekend in vetta alla classifica dei titoli più visti su Netflix Italia troviamo Anatomia di uno scandalo, la serie britannica originale Netflix con Sienna Miller e Michelle Dockery che grazie a un ottimo passaparola continua a essere presente nella top 5 di moltissimi paesi dove il servizio di streaming è disponibile. Nei primi tre giorni di sfruttamento è stata vista per un totale di 40,280,000 di ore in tutto il mondo ed è ancora la serie più vista del weekend. Segue Pálpito, la serie thriller colombiana che racconta di un uomo deciso a vendicarsi dell’organizzazione di traffico d’organi che ha ucciso la moglie. Nel mentre, il protagonista si lega alla donna che ha ricevuto il suo cuore. Resiste in terza posizione Bridgerton, che questa settimana ha ottenuto un nuovo record (qui per tutti i dettagli).

Segue Elite, la serie spagnola di successo che alla sua terza settimana di sfruttamento continua a difendersi molto bene. Dopo essere stata vista in tutto il mondo per più di 51 milioni di ore nei primi tre giorni di sfruttamento, nella sua seconda settimana Elite è stata vista per un totale di 67,390,000. Quinta posizione per Young Sheldon; mentre debutta al sesto posto la serie polacca crime Fidati di Me. A quanto pare il nostro paese continua ad apprezzare le produzioni originali polacche; infatti, la scorsa settimana erano presenti in top 10 la serie La Bisbetica Domata e il film d’azione Furioza. Settimo posto per l’acclamata Heartstopper, la serie britannica originale Netflix creata da Alice Oseman (autrice delle graphic novel da cui è tratta la serie). Ci aspettiamo una lunga presenza in Top 10 in Italia e nel mondo per un titolo che godrà di un fantastico passaparola. Attualmente, la serie ha un punteggio altissimo sia su iMDB (9.2) che su Rotten Tomatoes (critica 100%, pubblico 99%). Ottavo posto per Yakamoz S-245, la serie tv turca originale Netflix che racconta di un biologo marino in missione di ricerca subacquea dopo che un disastro si abbatte sulla Terra e che deve sopravvivere con l’equipaggio mentre un complotto viene alla luce. Chiudono il reality Selling Sunset, che sta andando benissimo in tutto il mondo (è primo negli Stati Uniti), e Pretty Little Liars.

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Anatomia di uno scandalo Pálpito Bridgerton Elite Young Sheldon Fidati di me Heartstopper Yakamoz S-245 Selling Sunset Pretty Little Liars

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

Selling Sunset Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes The Marked Heart Anatomia di uno scandalo Bridgerton L’Ultimatum: o mi sposi o te ne vai Matrimonio a prima vista USA Fidati di me Better Call Saul Heartstopper

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 24 aprile 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 24 aprile 2022:

