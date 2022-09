Netflix: Cobra Kai conquista l’Italia e il mondo, The Crown rientra in Top 10 in tutti i paesi

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. SKAM Italia conquista la vetta italiana delle serie più viste del weekend.

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie tv più viste su Netflix Italia troviamo la quinta stagione di Cobra Kai, l’acclamata serie americana creata da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald per YouTube Premium nel 2018 fino a quando nel 2020 Netflix non ha fatto centro acquistandone i diritti. La serie è in prima posizione in quasi tutti i paesi del mondo dove il servizio streaming è disponibile. Non stupisce la seconda posizione di questa settimana: The Crown, che ovviamente è ritornata rapidamente in Top 3 in tutto il mondo. Terzo posto per l’originale Netflix Il diavolo in Ohio che la scorsa settimana ha debuttato con un totale di 35,370,000 ore viste. La serie creata da Daria Polatin vede nel cast Emily Deschanel e Sam Jaeger. Segue The Imperfects, la serie Originale Netflix canadese con Italia Ricci. La sinossi recita: “Dopo aver subito un esperimento dai mostruosi effetti collaterali, Abbi, Tilda e Juan uniscono le forse per trovare lo scienziato responsabile… e una cura. Scende al quinto posto per SKAM Italia, mentre al sesto posto resiste l’immancabile Mare Fuori. Settimo posto per Il diario di un gigolò, la serie Originale Netflix messicana. Chiudono The Sandman, Partner Track e Pokémon Esplorazioni Master: La serie.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Cobra Kai The Crown (Originale Netflix) Il diavolo in Ohio (Originale Netflix) The Imperfects (Originale Netflix) SKAM Italia Mare Fuori Il Diario di un gigolò (Originale Netflix) The Sandman (Originale Netflix) Partner Track (Originale Netflix) Pokémon Esplorazioni Master: La serie

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Senza Limiti (Originale Netflix) Love in the villa (Originale Netflix) End of the Road (Originale Netflix) Came By (Originale Netflix) Uncharted Ocean’s Eleven Un marito fedele (Originale Netflix) Gli sdraiati (Originale Netflix) Me Time – Un weekend tutto per me (Originale Netflix) La Jefa (Originale Netflix)

La top 10 delle serie tv e dei film più visti nelle ultime 24 ore negli USA

1 Cobra Kai End of the Road Cattivissimo Me 2 2 Il diavolo in Ohio Morbius Cattivissimo Me 3 The Imperfects Cattivissimo Me 2 Sing 2 4 I Survived a Crime Cattivissimo Me CoComelon 5 Dated and Related Me Time – Un weekend tutto per me Junior Baking Show 6 The Crown Love in the Villa The Cuphead Show! 7 Partner Track Sing 2 Barbie: Mermaid Power 8 Call the Midwife Friday Yours, Mine and Ours 9 Echoes This Is 40 Gecko’s Garage 10 Stranger Things Next Friday Home

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix l’11 settembre 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix l’11 settembre 2022: