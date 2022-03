Esattamente un anno fa giungeva notizia che Netflix stava testando un modo per impedire la condivisione dell’account tra persone che non appartenevano allo stesso ambito domestico, e oggi Variety svela che questi test continuano, con una piccola svolta: anziché tentare di impedire la cosa, il gigante di Los Gatos sta ora testando la possibilità di autorizzarla imponendo un sovrapprezzo.

Secondo quanto riportato nei termini del servizio della piattaforma, “Il servizio Netflix e qualsiasi contenuto accessibile attraverso il servizio sono destinati esclusivamente ad un uso personale e non commerciale e non possono essere condivisi con persone al di fuori del tuo nucleo familiare”. Tuttavia, per anni lo streamer ha concesso la condivisione della password tanto che è praticamente la prassi per molte persone dividere l’abbonamento tra gruppi di amici, creando poi vari profili. Si tratta di una pratica illecita che Netflix sta cercando di disincentivare – o monetizzare.

Sì, perché ora in Cile, Costa Rica e Peru sarà possibile ricevere l’autorizzazione a condividere l’account con persone esterne al proprio nucleo famigliare “facilmente e in sicurezza, pagando un po’ di più”. La nuova opzione verrà lanciata nelle prossime settimane, e trattandosi di un test non è detto che poi venga ampliata al resto del mondo.

Come viene spiegato in un nuovo post del blog di Netflix, “Abbiamo sempre reso semplice la condivisione dell’account Netflix tra persone che vivono insieme, grazie alla creazione di profili separati e alla possibilità di attivare più streaming in contemporanea. Sono funzioni molto popolari che però hanno creato un po’ di confusione su quando e come si può condividere Netflix.”

Nei tre paesi sopracitati si potrà pagare un piccolo sovrapprezzo per ogni membro “esterno” al proprio account, per un totale massimo di due persone con cui non si vive. Ognuno avrà il proprio profilo, con un login e una password personali. Il sovrapprezzo, ovviamente, è decisamente inferiore a quello di un abbonamento separato:

Paese Basic Standard Premium Membro Extra Peru 24.9 PEN 34.9 PEN 44.9 PEN 7.9 PEN Costa Rica $8.99 USD $12.99 USD $15.99 USD $2.99 USD Chile 5940 CLP 8320 CLP 10700 CLP 2380 CLP

Netflix spiega che “lavoreremo per analizzare l’utilità di queste funzioni in questi tre paesi prima di fare cambiamenti nel resto del mondo”. Una funzione aggiuntiva che verrà testata sarà quella di trasformare il profilo di un “membro extra” in un vero e proprio abbonamento separato, trasferendo tutte le preferenze, le liste, le cronologie e le raccomandazioni, nel caso tale utente voglia fare un’upgrade.

Fonte: Variety