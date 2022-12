Netflix: Emily in Paris è la serie più vista nel weekend di Natale in Italia e nel mondo

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Emily in Paris conquista la vetta in Italia e nel mondo, bene anche la seconda stagione di Alice in Borderland.

Emily in Paris ce l’ha fatta: la serie con Lily Collins è riuscita a spodestare Mercoledì dalla prima posizione, sia in Italia che nel mondo. Si aspettano grandi numeri per i primi giorni di sfruttamento della serie giunta alla sua terza stagione, ma per saperne di più dovremo attendere domani sera. Scende, dunque, in seconda posizione Mercoledì che la scorsa settimana ha totalizzato 173,960,000 di ore, per un totale in quattro settimane 1,196,150,000 di ore: vicinissima al record dei 28 giorni di Stranger Things (1,352,090,000 di ore). Inizia la sua corsa in terza posizione Alice in Borderland. Debutta al quarto posto The Witcher: Blood Origin dopo solo 24 ore, mentre scende in quinta posizione The Recruit, la serie con Noah Centineo che racconta di un avvocato della CIA alle prime armi che viene catapultato nel pericoloso mondo dello spionaggio internazionale quando un’ex risorsa minaccia di rivelare i segreti dell’agenzia. Nella prima settimana ha totalizzato in tutto il mondo 52,300,000 di ore: un discreto risultato che pensiamo possa resistere bene nel corso della sua seconda settimana. Sesto posto per The Sinner che resiste benissimi, mentre in settimana posizione troviamo Summer Job. Ottava posizione per Odio il Natale, la serie originale Netflix con Pilar Fogliati che nel corso della sua seconda settimana ha totalizzato nel mondo 9,490,000 di ore. Nono posto per Harry & Meghan che comunque ha ottenuto nel mondo ottimi risultati, diventando il miglior debutto per una serie documentarista nella storia di Netflix con oltre 170 milioni di ore. Chiude Too Hot to Handle con la nuova stagione.

Intanto, Glass Onion: A Knives Out Mystery ha raggiunto la prima posizione dei film più visti del weekend in ogni paese dove il servizio di streaming è disponibile. Grandi numeri all’orizzonte.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Emily in Paris (Originale Netflix) Mercoledì (Originale Netflix) Alice in Borderland (Originale Netflix) The Recruit (Originale Netflix) Summer Job (Originale Netflix) The Sinner Harry e Meghan (Originale Netflix) Odio il Natale (Originale Netflix) Sonic Prime (Originale Netflix) Too Hot ton Handle (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Glass Onion: A Knives Out Mystery (Originale Netflix) Natale a tutti i costi (Originale Netflix) Harry Potter e la pietra filosofale Harry Potter e la camera dei segreti (Originale Netflix) Il Grinch Cena con delitto – Knives Out Il cavaliere oscuro John Wick 3 Natale tutti i giorni Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Le serie tv e i film più visti del weekend negli Stati Uniti:

United States Top 10 Movies & TV Series on Netflix for December 25th, 2022

# TV Shows Movies 1 Emily in Paris Glass Onion: A Knives Out Mystery 2 Mercoledì The Invitation 3 The Recruit The Christmas Chronicles 4 Alice in Borderland Trolls 5 I Am a Killer A Bad Moms Christmas 6 Harry & Meghan The Christmas Chronicles: Part Two 7 Sonic Prime White Christmas 8 Firefly Lane Bullet Train 9 Too Hot to Handle The Volcano: Rescue from Whakaari 10 The Unbroken Voice A Not So Merry Christmas

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 26 dicembre 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 26 dicembre 2022: