Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Don’t Look Up e Emily in Paris sono rispettivamente il film e la serie tv più visti delle ultime 24 ore su Netflix.

Questo weekend in vetta alla classifica dei titoli più visti su Netflix Italia troviamo l’attesissimo film Don’t Look Up diretto da Adam McKay. Il film ha debuttato in prima posizione praticamente in ogni paese dove il servizio di streaming è disponibile. Seconda posizione per Emily in Paris, che si conferma un successo per Netflix: è infatti la serie più vista del weekend. Mercoledì prossimo scopriremo i dati ufficiali. Segue The Witcher, la serie fantasy che vedi Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia. Segue È stata la mano di Dio, l’acclamato lungometraggio di Paolo Sorrentino con Toni Servillo e Luisa Ranieri. Resiste in quinta posizione La Casa di Carta. Segue A 1000km dal Natale, l’unico film natalizio delle feste presente in top 10. Ancora settimo Squid Game, mentre ritorna in ottava posizione Spider-Man: Homecoming grazie all’uscita nelle sale di Spider-Man: No Way Home. Chiudono la top 10 La ragazza di Oslo, la serie norvegese Netflix con Anneke von der Lippe e The Way Back – Tornare a vincere, film del 2020 con Ben Affleck.

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Don’t Look Up Emily in Paris The Witcher È stata la mano di Dio La Casa di Carta A 1000km dal Natale Squid Game Spider-Man: Homecoming La ragazza di Oslo The Way Back

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

Don’t Look Up The Witcher Emily in Paris Qualcuno salvi il Natale (The Christmas Chronicles) The Unforgivable The Silent Sea Qualcuno salvi il Natale 2 Un bambino chiamato Natale Di mamma ce n’è solo… due! (Madre Solo hay Dos) La Regina del Flow

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 26 dicembre 2021:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 26 dicembre 2021:

