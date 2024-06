Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Questo weekend, in cima alla classifica delle serie più viste su Netflix in Italia, troviamo Eric, la serie originale Netflix creata da Abi Morgan con Benedict Cumberbatch che narra la storia di un poliziotto risoluto che indaga su due bambini scomparsi e per farlo si addentra nel lato oscuro di New York negli anni ‘80, scoprendo che la Grande Mela è marcia fino al torsolo. Attualmente è la serie più vista in tutto il mondo: martedì scopriremo i numeri del debutto. Al secondo posto c’è Ni una más, la serie spagnola Netflix con Nicole Wallace che interpreta una diciassettenne che denuncia uno stupro avvenuto nel suo liceo. Resiste in terza posizione Bridgerton che, nel corso della sua seconda settimana di sfruttamento nel mondo, ha totalizzato 25.300.000 visualizzazioni. La vita che volevi, la serie italiana Netflix di Ivan Cotroneo, deve invece accontentarsi del quarto posto. Quinta posizione per la britannica Geek Girl, mentre fa il suo debutto al sesto posto Jurassic World: Teoria del caos. Ancora in Top 10, The 8 Show, il titolo coreano che la settimana scorsa è salito al primo posto delle serie in lingua non inglese più viste nel mondo con 4.800.000 visualizzazioni. Ottavo posto per la docuserie Dancing for the Devil: Storia di una setta su TikTok. Chiudono La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton e Thank You, Next.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Eric (Originale Netflix) Ni una más (Originale Netflix) Bridgerton (Originale Netflix) La vita che volevi (Originale Netflix) Geek Girl (Originale Netflix) Jurassic World: Teoria del caos (Originale Netflix) The 8 Show (Originale Netflix) Dancing for the Devil: Storia di una setta su TikTok (Originale Netflix) La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton (Originale Netflix) Thank You, Next (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

I colori del male: Rosso (Originale Netflix) Atlas (Originale Netflix) Sniper: Missione non autorizzata Bullet Train Quasi orfano Biônicos (Originale Netflix) Collateral Beauty DC League of Superpets L’era glaciale 5: In rotta di collisione Sniper: G.R.I.T – Squadra Globale Risposta e Intelligence

Le serie e i film più visti negli USA nelle ultime 24 ore su Netflix:

# TV Shows Movies 1 Dancing for the Devil: Storia di una setta su TikTok Atlas 2 Eric Colors of Evil: Red 3 Bridgerton Shrek 4 Tires The Super Mario Bros. Movie 5 Jurassic World: Teoria del Caos Madame Web 6 Geek Girl Thelma l’unicorno 7 Your Honor La madre della sposa 8 Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal Biônicos 9 Raising Voices Un piccolo favore 10 La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton Minions

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 2 giugno 2024:

Ecco la Top 10 dei film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 2 giugno 2024:

