Netflix, Fate: The Winx Saga è la serie più vista in Italia e nel mondo, ottimo debutto per il film Do Revenge

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Fate – The Winx Saga conquista il pubblico italiano.

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie tv più viste su Netflix Italia troviamo la seconda stagione di Fate: The Winx Saga, la serie ideata da Brian Young di genere fantasy, basata sul cartone animato Winx Club, creato da Iginio Straffi. Lo show è primo anche nel Regno Unito e secondo negli Stati Uniti dove resiste ancora Cobra Kai. La serie è comunque la più vista del weekend su Netflix in tutto il mondo ed è in prima posizione in quasi tutti i paesi dove il servizio è disponibile. Per iniziare a parlare di un ipotetico rinnovo bisognerà attendere un paio di settimane. Scende in seconda posizione Cobra Kai, la serie americana creata da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald che nei primi giorni di sfruttamento ha conquistato un ottimo risultato: 106,700,000 di ore. Il rinnovo per Cobra Kai, invece, dovrebbe essere già una cosa certa.

Terzo posto per The Crown che la scorsa settimana è rientrata in Top 10 per un totale di 17,570,000 di ore e il motivo lo conosciamo tutti. Quarta posizione per Narcosantos, la serie originale Netflix coreana basata su eventi reali e segue un comune imprenditore partecipare a una missione segreta del governo per catturare un narcoboss coreano che opera in Sud America. Quinto posto per Scomparsa a Lørenskog, la serie crime drama che narra del rapimento della moglie di un miliardario norvegese e sulla successiva indagine. Segue The Imperfects, la serie Originale Netflix canadese con Italia Ricci. La sinossi recita: “Dopo aver subito un esperimento dai mostruosi effetti collaterali, Abbi, Tilda e Juan uniscono le forse per trovare lo scienziato responsabile… e una cura”. Al settimo posto resiste l’immancabile Mare Fuori mentre all’ottavo posto c’è Santo, la serie tv crime spagnola con Bruno Gagliasso. Nono posto per Il diavolo in Ohio, che la scorsa settimana ha incrementato il suo pubblico notevolmente: 70,810,000 di ore nella seconda settimana di sfruttamento. Chiude Il diario di un gigolò, la serie Originale Netflix messicana.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Fate: The Winx Saga (Originale Netflix) Cobra Kai (Originale Netflix) The Crown (Originale Netflix) Narcosantos (Originale Netflix) Scomparsa a Lørenskog (Originale Netflix) The Imperfects (Originale Netflix) Mare Fuori Santo Il diavolo in Ohio (Originale Netflix) Il Diario di un gigolò (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Do Revenge (Originale Netflix Senza Limiti (Originale Netflix) Gli sdraiati Uncharted Love in the villa (Originale Netflix) End of the Road (Originale Netflix) Broad Peak – Fino alla Cima Came By (Originale Netflix) Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco Un marito fedele (Originale Netflix)

La top 10 delle serie tv e dei film più visti nelle ultime 24 ore negli USA

# TV Shows Movies Kids 1 Cobra Kai This Is the End Cattivissimo Me 2 2 Fate: The Winx Saga Do Revenge Cattivissimo Me 3 Sins of Our Mother Despicable Me 2 Sing 2 4 Love is Blind End of the Road CoComelon 5 In the Dark Morbius Danger Force 6 El Rey: Vicente Fernandez Despicable Me Home 7 Il diavolo in Ohio Sing 2 Junior Baking Show 8 The Imperfects Friday Gecko’s Garage 9 The Crown Me Time Blippi 10 Narcosantos No Limit Gymnastics Academy: A Second Chance

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 18 settembre 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 18 settembre 2022:

