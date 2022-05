ha rivelato ufficialmente la line-up dei film e delle serie tv presenti aldi quest’anno, che si terrà dal 6 al 10 giugno.

Ogni giorno verranno mostrati, contenuti, trailer o novità sulle serie in arrivo prossimamente sulla piattaforma, che ovviamente vi riporteremo sulle nostre pagine.

are you ready to get Geeked? drop what you’re most excited to see in the comments 👇👇 #GeekedWeek pic.twitter.com/3RAheOnI5d — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) May 26, 2022

Di seguito il programma:

Il 6 giugno ci saranno The Umbrella Academy, The Sandman, Resident Evil, Locke and Key, One Piece, Alice in Borderland, All of us are dead, Fate: The Winx Saga, Manifest, Sweet Tooth, Tenebre e Ossa, The Midnight Club, Vikings Valhalla, Warrior Nun e 1899 .

Il 7 giugno toccherà ai film tra cui spiccano The Gray Man e The School for Good and Evil.

L’8 giugno sarà dedicato all’animazione con Cyberpunk: Edgerunners, Love, Death & Robots, Arcane, The dragon Prince, Inside Job e Moonrise.

L’intero 9 giugno sarà dedicato a Stranger Things, e infine il 10 giugno sarà dedicato ai videogiochi, con La serie di Cuphead, Sonic Prime, Dota: Dragon’s Blood, Tekken Bloodlines, e la presentazione di dieci giochi.

Fonte: WGTC