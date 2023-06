Gli azionisti di Netflix, nella giornata di ieri, hanno votato contro la proposta di approvare dei bonus economici per i dirigenti dell’azienda, tra cui i CEO Ted Sarandos e Greg Peters, mentre è in corso lo sciopero degli sceneggiatori.

L’incontro annuale si è concluso con la bocciatura, comunque non vincolante, della misura. La decisione potrebbe quindi ancora non essere presa in considerazione dal consiglio di amministrazione.

Il sindacato degli sceneggiatori, nella giornata di martedì, aveva inviato una lettera agli investitori chiedendo di bocciare la proposta dichiarando:

Anche se da tempo gli investitori hanno da tempo problemi con la paga dei dirigenti di Netflix, la struttura dei compensi è ancora più disdicevole durante lo sciopero. Gli azionisti dovrebbero inviare un messaggio a Netflix che se l’azienda può permettersi di spendere 166 milioni di dollari per i compensi dello scorso anno dei dirigenti, allora può pagare i 68 milioni di dollari annuali, cifra che si stima rappresenti i miglioramenti dei contratti degli sceneggiatori, e porre fine allo sciopero.

Che ne pensate della scelta degli azionisti di Netflix riguardanti i bonus dei dirigenti durante lo sciopero degli sceneggiatori?

Fonte: ComicBook

