Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Qui per i dettagli: Netflix cambia metrica per le Top10, Mercoledì batte Stranger Things 4

Questo weekend, in cima alla classifica delle serie più viste su Netflix in Italia, troviamo per la seconda settimana consecutiva Griselda, la nuova serie originale Netflix con Sofia Vergara. Durante i primi quattro giorni di sfruttamento ha debuttato al primo posto delle serie più viste in tutto il mondo con 20,600,000 di visualizzazioni (113,800,000 di ore viste): un ottimo traguardo. Al secondo posto troviamo la docuserie storica Alessandro Magno: come nasce una leggenda. Terza posizione per Baby Banditola, serie tv originale cilena che racconta di come uno skater qualunque sa riuscito a rubare sei miliardi di pesos cileni. Quarto posto per la fortunatissima Un inganno di troppo, la serie di successo che ha ottenuto nella sua quarta settimana a livello globale ben 7,600,000 visualizzazioni: 48,800,000 di ore viste.

Quinta posizione per la serie anime The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse, mentre scende di un gradino La Casa di Carta: Berlino, lo spinoff con Pedro Alonso. La fiction Rai Un professore grazie all’aggiunta della seconda stagione si mantiene salda in top 10, più precisamente al settimo posto. L’aggiunta della nuova stagione di Chesapeake Shores ha portato la serie all’ottavo posto mentre precipita al nono posto SKAM Italia. Chiude Mare Fuori, ora su Rai Play con i primi episodi della quarta stagione.

LEGGI ANCHE: Netflix rivela per la prima volta gli ascolti del suo intero catalogo nel primo semestre del 2023

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Griselda (Originale Netflix) Alessandro Magno: come nasce una leggenda (Originale Netflix) Baby Bandito (Originale Netflix) Un inganno di troppo (Originale Netflix) The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse (Originale Netflix) La Casa di Carta: Berlino (Originale Netflix) Un professore Chesapeake Shores SKAM Italia (Originale Netflix) Mare Fuori

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

We Are the World: la notte che ha cambiato il pop (Originale Netflix) Orion e il Buio (Originale Netflix) Il matrimonio del mio miglior amico Wil Badland Huntlers (Originale Netflix) Lift (Originale Netflix) La società della neve (Originale Netflix) L’ombra del giorno The Peacemaker Minions

Le serie e i film più visti negli USA nelle ultime 24 ore su Netflix:

# TV Shows Movies 1 Griselda Orion e il Buio 2 Alessandro Magno: come nasce una leggenda La memoria del cuore 3 American Nightmare Fury 4 Young Sheldon We Are the World: la notte che ha cambiato il pop 5 Love on the Spectrum U.S. Cartoline di morte (The Postcard Killings) 6 Un inganno di troppo Tom & Jerry 7 The Tourist The Super Mario Bros. Movie 8 NASCAR: Full Speed Pacific Rim 9 The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse The Hill 10 Loudermilk X

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 4 febbraio 2024:

in aggiornamento…

Ecco la Top 10 dei film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 4 febbraio 2024: