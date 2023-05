Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. In continua il suo dominio in Italia e nel mondo. La serie originale spagnola Netflix In Silenzio conquista l’Italia.

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie tv più viste in Italia troviamo In Silenzio, la miniserie originale spagnola con Aarón Piper e Manu Rios. Al centro delle vicende c’è Sergio che non parla da quando ha ucciso i suoi genitori. A distanza di sei anni, una psichiatra cerca di scoprire cosa è davvero successo attraverso un’indagine complessa. Scende al secondo posto La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, la serie spinoff della popolare Bridgerton prodotta da Shonda Rhimes. Composta da sei episodi, la storia racconta della giovane Carlotta che, promessa in sposa a re Giorgio contro la sua volontà, arriva a Londra il giorno delle nozze e subisce lo scrutino dell’astuta madre del monarca. La serie è stata vista nella sua seconda settimana per un totale di 158,680,000 ore (a breve entrerà nella top 10 delle più viste di sempre su Netflix in lingua inglese). Debutta al terzo posto XO, Kitty, la serie teen creata da Jenny Han che ha ottenuto un ottimo posizionamento in tutto il mondo. Resiste al quarto posto L’estate in cui imparammo a volare, la serie con Katherine Heigl e Sarah Chalke che nel corso della sua terza settimana di sfruttamento (ottava se consideriamo anche la prima parte della seconda stagione) è stata vista per un totale di 31,900,000 ore in tutto il mondo, sintomo di un ottimo passaparola. Segue il documentario McGregor Forever mentre al sesto posto troviamo Bridgerton. Settima posizione per Selling Sunset, la serie è tornata con la sesta stagione e va molto bene nel resto del mondo. Scende all’ottavo posto Black Knight, la serie coreana d’azione e avventura con Kim Woo-bin ambientata in un futuro distopico devastato dall’inquinamento dove la sopravvivenza dell’umanità intera dipende da un gruppo di corrieri decisamente atipici. Nono posto per Il Sarto, la serie originale Netflix turca che racconta di una giovane donna che fugge da un matrimonuo forzato e si invaghisce del migliore amico dello sposo. Decimo posto per la procedurale The Rookie con Nathan Fillion.

Il film più visto è ancora una volta The Mothers con Jennifer Lopez che la scorsa settimana ha debuttato con numeri da capogiro: 83,710,000 ore nei primi tre giorni aggiudicandosi il miglior debutto dell’anno per un film.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

In Silenzio (Originale Netflix) La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton (Originale Netflix) XO, Kitty (Originale Netflix) L’estate in cui imparammo a volare (Originale Netflix) McGregor Forever (Originale Netflix) Bridgerton (Originale Netflix) Selling Sunset (Originale Netflix) Black Knight (Originale Netflix) Il Sarto (Originale Netflix) The Rookie

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

The Mother (Originale Netflix) I nostri segreti (Originale netflix) Jumanji: The Next Level Ho cercato il tuo nome Aka (Originale Netflix) Mollo tutto e apro un chiringuito The Suicide Squad – Missione suicida (Versione doppiata) Un amore a 5 stelle Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa Anna Nicole Smith: la vera storia

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

XO, Kitty (Originale Netflix) Queen Charlotte: A Bridgerton Story (Originale Netflix) Selling Sunset (Originale Netflix) S.W.A.T. El silencio (Originale Netflix) McGregor Forever (Originale Netflix) Firefly Lane (Originale Netflix) La Reina del Sur (Originale Netflix) Missing: Dead or Alive? (Originale Netflix) Queer Eye (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

The Mother Ted A Man Called Otto Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me (Originale Netflix) Faithfully Yours (Originale Netflix) The Croods UglyDolls ¡Que viva México! (Originale Netflix) Sing 2 Pitch Perfect

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 21 maggio 2023:

Ecco la Top 10 dei film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 21 maggio 2023:

