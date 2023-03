Netflix: Incastrati al comando in Italia, Sex/Life è la serie del weekend nel mondo

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Ficarra e Picone conquistano la Top 10 italiana con la seconda stagione di Incastrati.

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie tv più viste in Italia troviamo la seconda stagione di Incastrati, prodotto originale Netflix italiano con Ficarra e Picone. Resistono al secondo posto i ragazzi di Mare Fuori mentre al terzo posto debutta la seconda stagione di Sex/Life, la serie erotica con Sarah Shahi, Adam Demos e Mike Vogel che ai tempi del suo debutto fece parlare molto di sé per una scena in particolare. Attualmente è la serie più vista del weekend nel mondo. Scende al quarto posto Outer Banks che durante il primo weekend di sfruttamento sulla piattaforma streaming è stata vista per un totale di 154,970,000 ore: un risultato eccellente e superiore rispetto ai debutti delle due stagioni precedenti. Ora non resta che vedere come terrà nel corso delle prossime settimane. Quinto posto per la fiction Viola come il mare, mentre in sesta posizione troviamo Entrevías, la serie spagnola che in patria ha ottenuto un grandissimo successo. Resiste La legge di Lidia Poët in settima posizione che nel corso della sua seconda settimana è stata vista per un totale di 22,500,000 ore. Ottava posizione per Next in Fashion, un reality con al centro alcuni stilisti emergenti che competono per far colpo sui giudici esperti mentre puntano a un premio che darà una svolta alla loro carriera catapultandoli nell’olimpo della moda. Nono posto per Tríada, la serie tv messicana che racconta di un’agente della scientifica che cerca risposte dopo aver incontrato una sconosciuta che le assomiglia come una goccia d’acqua. La serie originale Netflix ha ottenuto ben 50,730,000 ore nel corso della sua prima settimana sulla piattaforma. Non vuole abbandonare la top 10, l’immancabile Mercoledì.

Nonostante le tiepidissime recensioni, Un fantasma in casa è ancora il film più visto in Italia e nel mondo. Martedì sono usciti i primi dati incoraggianti, infatti, il lungometraggio con David Harbour è stato visto per un totale di 40,470,000 ore.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Incastrati (Originale Netflix) Mare Fuori Sex/Life (Originale Netflix) Outer Banks (Originale Netflix) La legge di Lidia Poët (Originale Netflix) Viola come il mare Entrevías (Originale Netflix) Next in Fashion (Originale Netflix) Tríada (Originale Netflix) Mercoledì (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Un fantasma in casa (Originale Netflix) Il futuro in un bacio (Originale Netflix) The Conjuring 3 La battaglia di Hacksaw Ridge Stanotte stiamo insieme (Originale Netflix) Io tu noi, Lucio 7 donne e un mistero Il Tenente Ottomano The Strays (Originale Netflix) Che fine hanno fatto i Morgan?

Le serie tv e i film più visti del weekend negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore:

# Serie tv Film 1 Outer Banks This Is Where I Leave You 2 Murdaugh Murders: A Southern Scandal R.I.P.D. 3 Chris Rock: Selective Outrage Un fantasma in casa 4 Sex/Life The Hunger Games 5 Perfect Match The Hunger Games: Catching Fire 6 Next in Fashion Magic Mike XXL 7 Entrevías The Hangover Part III 8 Matrimonio a prima vista Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo 9 Mercoledì The Hunger Games: Mockingjay – Parte 1 10 Pasión de gavilanes Una Notte da Leoni 2

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 5 marzo 2023:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 5 marzo 2023: