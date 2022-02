Uno di noi sta mentendo.

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Inventing Anna è ancora la serie più vista al mondo mentre nel nostro paese si fa strada

Questo weekend in vetta alla classifica dei titoli più visti su Netflix Italia troviamo ancora una volta Inventing Anna, la nuova serie di Shonda Rhimes con Anna Chlumsky e Julia Garner nei panni di Anna Delvey. Secondo i dati Netflix, nei primi tre giorni di sfruttamento, lo show è stato visto per un totale di 77,310,000 di ore – un ottimo risultato che conferma ancora una volta la forza di Shonda. La serie è ancora la più vista su Netflix in tutto il mondo. Al secondo posto debutta Fedeltà, la nuova serie originale Netflix italiana con Michele Riondino e Lucrezia Guidone che racconta di un matrimonio all’apparenza felice che inizia a dissolversi quando la fedeltà del marito viene messa in dubbio ed entrambi i coniugi sono tentati dai desideri. Debutto al terzo posto per Uno di noi sta mentendo, la serie originale Peacock che in moltissimi paesi fuori dagli USA è stata comprata da Netflix. Quarto posto per Non Aprite Quella Porta, il film sequel del cult horror di Tobe Hooper che, nonostante le aspre critiche da parte dei fan e della stampa, è riuscito ad ottenere un ottimo piazzamento in buona parte dei paesi del mondo dove il servizio streaming è disponibile. Quinto posto per The Bold Type, mentre scende al sesto posto Riverdale. Settima posizione per Toy Boy, ottava per Manifest e nona per Non siamo più vivi. Chiude la top 10 La serie di Cuphead!, la comedy animata tratta dal videogioco di successo che segue le avventure dell’impulsivo Cuphead e del suo fratello facilmente influenzabile Mugman.

LEGGI: Fedeltà: la nostra intervista con i protagonisti Michele Riondino e Lucrezia Guidone

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Inventing Anna Fedeltà Uno di noi sta mentendo Non aprite quella porta The Bold Type Riverdale Toy Boy Manifest Non siamo più vivi La serie di Cuphead!

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

Inventing Anna L’amore è cieco Il colore delle magnolie Tall Girl 2 Non siamo più vivi Ozark Il Truffatore di Tinder Cattivissimo Me 2 Dion Catching Killers

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 20 febbraio 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 20 febbraio 2022:

La settimana scorsa: Netflix: Inventing Anna è la serie più vista al mondo, Shonda Rhimes colpisce ancora