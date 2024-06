Netflix, secondo le fonti di Bloomberg, starebbe valutando l’ipotesi di inserire un piano di abbonamento gratuito con la presenza di spazi pubblicitari.

Neal Zuckerman di Boston Consulting Group ha rivelato che tutti i suoi clienti stanno cercando di trovare nuovi modi per generare vendite grazie alle campagne pubblicitarie. Alcuni sembra abbiano quindi deciso di dare spazio ai videogiochi e altri ai parchi tematici. Le società che inizialmente hanno ottenuto guadagni grazie alla pubblicità, come accaduto a Google, ora hanno lanciato degli abbonamenti, mentre realtà come Netflix e Spotify stanno cercando di integrare gli spot nella propria offerta.

I responsabili della piattaforma stanno da tempo valutando l’introduzione, in particolare in Europa e in Asia, di abbonamenti gratuiti in cambio della visione di pubblicità, come accaduto brevemente in Kenya.

L’idea del servizio gratis è ancora nelle prime fasi di sviluppo. Netflix, che attualmente ha 40 milioni di utenti attivi ogni mese, ha inoltre costruito una partnership con Microsoft Corp per quanto riguarda l’uso della tecnologia e la vendita di spazi pubblicitari, ma risultati non sono stati all’altezza delle aspettative.

Secondo alcuni esperti, Prime Video sta avendo attualmente oltre il 75% degli utenti che guarda i contenuti con spot e vendendo gli spazi a un costo minore rispetto alla concorrenza, ottenendo buoni risultati e iniziando a guadagnare terreno sulla concorrenza.

Che ne pensate? Pensate che lanciare su Netflix un piano gratuito con la pubblicità sia una buona idea?

Fonte: Bloomberg

