Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. L’estate in cui imparammo a volare conquista l’Italia, il Regno Unito e gli Stati Uniti ma è Sweet Tooth la serie più vista al mondo su Netflix.

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie tv più viste in Italia troviamo L’estate in cui imparammo a volare, la serie con Katherine Heigl e Sarah Chalke che è tornata con la seconda parte della seconda e ultima stagione. Debutto al secondo posto per L’infermiera, la serie tratta dal libro di Kristian Corfixen che è incentrata sul caso vero di un’infermiera appassionata con un orribile segreto che ha sconvolto una nazione. Terzo posto per la seconda stagione di Sweet Tooth, serie televisiva fantasy sviluppata da Jim Mickle per Netflix e basata sull’omonimo fumetto di Jeff Lemire. Per ottenere un rinnovo, Sweet Tooth dovrà avere un ottimo passaparola e i numeri dovranno essere più che consistenti, soprattutto considerando l’elevato budget della serie. Nonostante attualmente sia la serie più vista del weekend su Netflix in tutto il mondo, il successo deve essere confermato nel tempo. Quarto posto per Benvenuti a Eden, la serie spagnola tornata con la seconda stagione che racconta di un gruppo di giovani che partecipa a una festa su un’isola sperduta che si rivela ben diversa da ciò che sembra. Quinta posizione per The Diplomat, la serie con Keri Russell e Rufus Sewell che nel corso della sua prima settimana è stata vista per un totale di 57,480,000 ore: un buon risultato. La Rusell interpreta Kate Wyler che sa fare il suo lavoro, che si tratti di evitare crisi internazionali o stringere nuove alleanze strategiche, ma potrebbe essere un matrimonio infelice a finire per distruggerla. Sesto posto per Pálpito, la serie di successo spagnola che nella settimana di debutto la prima stagione di questa serie da tuffo al cuore è stata vista per oltre 68 milioni di ore in 68 paesi di tutto il mondo. Settimo posto per The Night Agent. Creata da Shawn Ryan e con Gabriel Basso, la serie thriller si è dimostrata un grande successo, settimana dopo settimana. Nei primi 28 giorni è stata vista per un totale di 626,970,000 ore: è attualmente la quinta serie in lingua inglese più vista di sempre. Ottava posizione per La famiglia dei diamanti, la serie Netflix belga con Kevin Janssens. Chiudono The Rookie e la serie originale Netflix Workin’ Moms, ormai giunta alla sua settima stagione.

The Last Kingdom: sette re devono morire debutta senza alcuna sorpresa in prima posizione in Italia e nel mondo.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

L’estate in cui imparammo a volare (Originale Netflix) L’infermiera (Originale Netflix) Sweet Tooth (Originale Netflix) Benvenuti a Eden (Originale Netflix) The Diplomat (Originale Netflix) Pálpito (Originale Netflix) The Night Agent (Originale Netflix) La famiglia dei diamanti (Originale Netflix) The Rookie Workin’ Moms (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Aka (Originale Netflix) Belli ciao Il giorno sbaglaito Guida turistica per innamorarsi (Originale Netflix) Bacio! Bacio! Moschettieri del re Con tutto il cuore Murder Mystery 2 (Originale Netflix) La stretta del passato (Originale Netflix) The Last Kingdom: sette re devono morire (Originale Netflix)

Le serie tv e i film più visti del weekend negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore:

# Serie tv Film 1 Firefly Lane I Wanna Dance With Somebody 2 The Diplomat AKA 3 Sweet Tooth Guida turistica per innamorarsi (Originale Netflix) 4 Workin’ Moms The Lorax 5 Better Call Saul Sing 2 6 The Night Agent Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo 7 The Nurse Matilda 8 Beef Shark Tale 9 John Mulaney: Baby J Shrek Forever After 10 Love Is Blind The Last Kingdom: sette re devono morire

Ecco la Top 10 dei film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 30 aprile 2023:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 30 aprile 2023:

I film e le serie imperdibili