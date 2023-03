Netflix: Luther: Verso l’inferno è il film più visto del weekend, You torna in testa in Italia e nel mondo

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. You torna in vetta alla classifica delle serie più viste nel weekend.

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie tv più viste in Italia troviamo la seconda parte della quarta stagione di You che nonostante abbia notevolmente ridotto la scala del suo successo, continua indubbiamente a essere una gallina dalle uova d’oro per il servizio di streaming. Resistono al secondo posto i ragazzi di Mare Fuori mentre al terzo posto spunta The Glory, la serie tv drammatica coreana con al centro una donna che anni dopo aver subito un terribile abuso al liceo decide di attuare un elaborato piano di vendetta per far pagare ai colpevoli i loro crimini. Segue Volo MH370: l’aereo sparito nel nulla, la docuserie britannica investigativa che indaga su uno dei più grandi misteri della storia moderna, ossia la vicenda avvenuta nel 2014 quando un aereo con a bordo 239 persone scompare dai radar. Quinto posto per la fiction italiana Viola come il mare mentre scende al sesto posto – dopo aver debuttato in testa la settimana scorsa – la serie Incastrati, prodotto originale Netflix italiano con Ficarra e Picone. Chiudono la top 10 vecchi titoli: settima posizione per Entrevías, ottava per la seconda stagione di Sex/Life che settimana scorsa ha debuttato con quasi 50 milioni di ore viste nel mondo – la metà rispetto al debutto della prima stagione. Scende al nono posto Outer Banks che nel corso della sua seconda settimana ha totalizzato quasi 100 milioni di ore viste nel mondo, mentre chiude la classifica La legge di Lidia Poët.

Luther: Verso l’inferno è il film più visto in Italia e nel mondo.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

You (Originale Netflix) Mare Fuori The Glory Volo MH370: l’aereo sparito nel nulla Viola come il mare Incastrati (Originale Netflix) Entrevías (Originale Netflix) Sex/Life (Originale Netflix) Outer Banks (Originale Netflix) La legge di Lidia Poët (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Luther: Verso l’inferno (Originale Netflix) Un’isola per cambiare (Originale Netflix) Un fantasma in casa (Originale Netflix) Il futuro in un bacio (Originale Netflix) Dieci giorni tra il bene e il male (Originale Netflix) Black Hawk Dawn – Black Hawk abbattutto The Conjuring 3 Il Tenente Ottomano Io tu noi, Lucio La battaglia di Hacksaw Ridge

Le serie tv e i film più visti del weekend negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore:

# Serie Tv Film Kids 1 You Luther: The Fallen Sun 2 Volo MH370: l’aereo sparito nel nulla World War Z 3 The Glory The Hunger Games 4 Outer Banks Turbo 5 Chris Rock: Selective Outrage The Hunger Games: Catching Fire 6 Sex/Life Burlesque 7 Perfect Match Faraway 8 Murdaugh Murders: A Southern Scandal Rango 9 Next in Fashion The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 10 Wrong Side of the Tracks The Hunger Games: Mockingjay – Part 2

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 12 marzo 2023:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 12 marzo 2023: