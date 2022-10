Netflix – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer è inarrestabile, Blonde è il film più visto al mondo

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Continua la corsa inarrestabile di Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer.

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie tv più viste su Netflix Italia troviamo per la seconda settimana consecutiva Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, la serie record di Ryan Murphy che sin dal suo debutto ha riscosso un successo strepitoso pur dividendo pubblico e critica e attirando non poche polemiche. Nei primi tre giorni di sfruttamento, la serie con Evan Peters ha conquistato la cifra record di 196,200,000 di ore in tutto il mondo. La serie è ancora al primo posto in quasi tutti i paesi dove il servizio è disponibile, quindi ci aspettiamo che i numeri continueranno ad essere importanti. Seconda posizione per L’imperatrice, la nuova serie originale Netflix creata da Katharina Eyssen. Torna in top 3 Dynasty con la quinta stagione. Scende in quarta posizione ma resiste abbastanza bene Fate: The Winx Saga, che nella sua seconda settimana di sfruttamento ha conquistato poco più di 60 milioni di ore in tutto il mondo: un risultato buono ma non eccellente. Quinto posto per Wanna, la docuserie su Wanna Marchi e Stefania Nobile. Incredibile ma vero: al sesto posto c’è ancora Mare Fuori. Settima posizione per The Crown mentre è scesa all’ottavo posto la fortunatissima Cobra Kai. Chiudono Heart break high e l’immancabile Stranger Things.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer (Originale Netflix) L’imperatrice (Originale Netflix) Dynasty Fate: The Winx Saga (Originale Netflix) Wanna (Originale Netflix) Mare Fuori The Crown (Originale Netflix) Cobra Kai (Originale Netflix) Heartbreak High (Originale Netflix) Stranger Things (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Blonde (Originale Netflix) Morbius Memorie di una Geisha Lou (Originale Netflix) L’uomo del labirinto Athena (Originale Netflix) Do Revenge (Originale Netflix Lasciarsi un giorno a Roma Final Score Se mi vuoi bene

La top 10 delle serie tv e dei film più visti nelle ultime 24 ore negli USA

# Serie Tv Film Kids 1 Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer Blonde Sing 2 2 L’imperatrice Lou CoComelon 3 The Great British Bake Off Inheritance Despicable Me 2 4 El Rey, Vicente Fernández A Jazzman’s Blues Floor is Lava 5 Dynasty Elysium Minions and More Volume 1 6 Cobra Kai Father Stu My Little Pony: Make Your Mark 7 In the Dark The Munsters Despicable Me 8 Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes Sing 2 Danger Force 9 Bling Ring: Hollywood Heist Cattivissimo Me 2 Go Dog Go 10 Fate: The Winx Saga Do Revenge Henry Danger

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 2 ottobre 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 2 ottobre 2022: