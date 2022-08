Netflix e Nippon TV: siglato un nuovo accordo, arrivano Hunter X Hunter e Berserk!

Netflix e Nippon Tv hanno firmato un nuovo accordo per la distribuzione in occidente di tanti diversi anime storici, tra cui Berserk e Hunter X Hunter.

Saranno ben 13 gli anime che si aggiungeranno al catalogo di Netflix, tra cui anche Monster, Nana e la versione di Hunter X Hunter datata 2011.

Nippon TV ha celebrato l’accordo con una dichiarazione ufficiale rivolta ai fan:

Dato l’enorme successo di Old Enough! In tutto il mondo, insieme alle nostre serie drammatiche e serie di intrattenimento in streaming in Asia, siamo davvero onorati di annunciare questo nuovo accordo con Netflix per alcune delle nostre serie anime più amate nel nostro catalogo. Per molti anni, gli anime sono stati una forza trainante in Nippon TV, dove abbiamo prodotto titoli di successo come HUNTER X HUNTER, DEATH NOTE e molti altri. Con gli anime che continuano a crescere in popolarità in tutto il mondo, il tempismo non poteva essere migliore per questa entusiasmante partnership con Netflix. Non abbiamo dubbi che i fan degli anime parleranno di questi titoli in tutto il mondo.