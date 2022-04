ha svelato che in futuro la potrebbe introdurre degli abbonamenti a costo inferiore in cui siano presenti deglie tra i possibili cambiamenti ci sarebbe anche un costo aggiuntivo per chi vuole

Reed Hastings, co-amministratore delegato della società, ha sottolineato che nei prossimi due anni verrà ideata la strategia necessaria a offrire più scelte ai consumatori, tra cui quella di abbassare i prezzi grazie a eventuali spazi pubblicitari.

Parlando dei progetti per i prossimi anni ha dichiarato:

Chi ha seguito Netflix sa che sono contro la complessità della pubblicità e un grande fan della semplicità dell’abbonamento. Ma sono un fan ancora più grande della scelta dei consumatori e dare la possibilità di avere ciò che si desidera a chi vorrebbe avere un prezzo più basso e sopporta le pubblicità ha molto senso.

Hastings ha aggiunto:

Non penso che ci siano dubbi che il modello con la pubblicità funzioni, sono certo che ci avvicineremo alla situazione e capiremo come gestirla invece che fare dei test e provare a capire se introdurre l’opzione oppure no.

Netflix ha inoltre annunciato che sta cercando di capire come “monetizzare la condivisione degli account”, sostenendo che in oltre 100 milioni di case in tutto il mondo si starebbero violando le regole della piattaforma condivendo la propria password.

Attualmente verranno compiuti dei test in alcune nazioni introducendo un costo aggiuntivo mensile di circa 2-3 dollari in più rispetto al normale abbonamento pur di avere la possibilità di condividere il proprio account. Questa opzione, secondo gli studi della piattaforma, porterebbe a un aumento delle entrate di circa 1.6 miliardi di dollari.

LEGGI – Netflix si prepara a testare in tre paesi un sovrapprezzo per chi condivide la password

Che ne pensate dei possibili cambiamenti introdotti da Netflix? Lasciate un commento!

Fonte: Variety