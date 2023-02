Netflix svela le prime misure per impedire la condivisione della password

Come anticipato, Netflix sta implementando le prime misure per ridurre la condivisione della password tra profili che non appartengono allo stesso nucleo domestico. L’obiettivo, ovviamente, è riuscire a convincere parte delle circa 100 milioni di persone in tutto il mondo che si stima violino le condizioni di utilizzo della piattaforma loggandosi all’account di un amico o un parente con cui non vivono. Una pratica che per anni Netflix ha sollecitato (con l’obiettivo di diffondere il più possibile il concetto di Netflix and chill in un’ottica di crescita costante), ma che nel corso dell’ultimo anno ha deciso di ostacolare per massimizzare i profitti:

Love is sharing a password. — Netflix (@netflix) March 10, 2017

Mercoledì 1 febbraio lo streamer ha aggiornato la pagina del proprio centro assistenza dedicata alla condivisione del profilo, apportando una serie di modifiche che tuttavia sono state poi ulteriormente modificate, causando una certa confusione.

Le nuove regole, poi cancellate

Come si può vedere sulla Wayback Machine, una versione precedente della pagina stabilisce che chiunque nello stesso nucleo domestico può utilizzare l’account, ma che i dispositivi non collegati con questo nucleo dovranno connettersi al Wi-Fi della casa, loggarsi sull’app Netflix o sul sito e vedere qualcosa “almeno una volta ogni 31 giorni”. I dispositivi che non lo faranno potrebbero rimanere esclusi dall’account. Nel caso una persona sia in viaggio o stia lontano dal nucleo domestico primario per un lungo periodo di tempo, verranno forniti codici temporanei con cui accedere a Netflix per sette giorni consecutivi.

Chi non fa parte del nucleo domestico, invece, dovrà creare un nuovo account e trasferire il proprio profilo su di esso.

Le nuove regole aggiornate

Nella versione attuale della pagina, però, non si parla più della restrizione dei 31 giorni. Semplicemente, si accenna al fatto che quando un dispositivo estraneo al nucleo domestico si logga o viene utilizzato ripetutamente, Netflix potrebbe chiedere una verifica mandando un link al proprietario dell’account. Inoltre, si parla della possibilità che vi siano “verifiche periodiche dei dispositivi”.

Desta poi una certa curiosità il fatto che sia presente un link alla pagina con la definizione di nucleo domestico, ma che in realtà questa pagina sia vuota.

Ecco quindi le nuove regole aggiornate:

Quando un dispositivo esterno al tuo nucleo domestico accede a un account o se viene utilizzato di continuo, potremmo chiederti di verificare il dispositivo prima che sia possibile guardare Netflix o di cambiare nucleo domestico Netflix. Eseguiamo questa procedura per avere la conferma che si tratti di un dispositivo autorizzato a usare l’account. Per i dettagli, consulta “Verifica di un dispositivo” di seguito. Netflix non ti addebiterà in automatico la quota se condividi l’account con chi non vive insieme a te. VERIFICA DI UN DISPOSITIVO Quando qualcuno accede al tuo account da un dispositivo che non è associato al tuo nucleo domestico Netflix o se il tuo account viene utilizzato di continuo da una località esterna al tuo nucleo domestico, potremmo chiederti di verificare il dispositivo prima di che sia possibile guardare Netflix. Eseguiamo questa procedura per avere la conferma che si tratti di un dispositivo autorizzato a usare l’account. Per verificare un dispositivo: • Netflix invia un link all’indirizzo email o al numero di telefono associato al titolare dell’account principale.

• Il link apre una pagina con un codice di verifica a 4 cifre. • Il codice va inserito sul dispositivo da cui è stato richiesto entro 15 minuti. • Se il codice scade, dovrai richiedere un nuovo codice di verifica dal dispositivo. • Una volta completata la verifica, il dispositivo può essere utilizzato per guardare Netflix. • La verifica del dispositivo potrebbe essere richiesta periodicamente. • Se sospetti un uso non autorizzato del tuo account, ti consigliamo di reimpostare la password immediatamente. Puoi anche effettuare la disconnessione da tutti i dispositivi connessi all’account. USO DI NETFLIX IN VIAGGIO O DA UNA DIVERSA LOCALITÀ Mentre sei in viaggio o se hai più di un indirizzo di residenza, desideriamo permetterti di usufruire di Netflix dove e quando vuoi. Se sei il titolare dell’account principale (o vivi con il titolare dell’account principale), non devi verificare il dispositivo per guardare Netflix. Se ti trovi lontano dal nucleo domestico Netflix per un lungo periodo di tempo, di tanto in tanto potremmo chiederti di verificare il dispositivo in uso. La verifica è necessaria per avere la conferma che si tratti di un dispositivo autorizzato a usare l’account. La verifica di un dispositivo è rapida e semplice. Per i dettagli, consulta “Verifica di un dispositivo” qui sopra. DISATTIVAZIONE DELLA VERIFICA DEI DISPOSITIVI Se il dispositivo utilizzato per guardare Netflix usa la connessione Internet associata al nucleo domestico del titolare dell’account principale, non sarà necessaria alcuna verifica. Se un account Netflix viene utilizzato su un dispositivo non associato al nucleo domestico del titolare dell’account principale, il dispositivo dovrà essere verificato prima di poter trasmettere contenuti Netflix. Effettuiamo questa operazione per verificare che il dispositivo che usa l’account sia autorizzato a farlo. COME NETFLIX RILEVA I DISPOSITIVI DI UN NUCLEO DOMESTICO Utilizziamo informazioni quali indirizzi IP, ID dei dispositivi e attività dell’account dai dispositivi che hanno effettuato l’accesso all’account Netflix.

Niente condivisione della password a pagamento

Per il momento, non viene menzionata la possibilità (pur accennata varie volte in passato anche ufficialmente) di pagare un piccolo sovrapprezzo sul proprio abbonamento per permettere l’accesso a una persona esterna al proprio nucleo domestico. Ricordiamo che in Sudamerica nel 2022 sono stati fatti test a riguardo, con un sovrapprezzo di 2 dollari al mese a profilo.

Trovate tutte le notizie su Netflix nella nostra scheda.