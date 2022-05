Vento di cambiamenti in Netflix: se qualche settimana fa, alla luce del calo di abbonati globali , è stato annunciato che presto potrebbe arrivare una versione supportata da pubblicità a un prezzo mensile inferiore, sembra che il gigante dello streaming sia pronto a esplorare nuove opzioni anche sul fronte della programmazione.

Secondo quanto riporta Deadline, poi confermato da un portavoce Netflix a Gizmodo, l’azienda si prepara a lanciare una serie di programmi in diretta, come già capita su altre piattaforme sportive, su Prime Video, Disney+ o su piattaforme legate a canali televisivi come RaiPlay e Now. L’obiettivo sarebbe quello di ampliare la programmazione non scripted, come i reality show e le reunion, o aumentare l’engagement del pubblico proponendo votazioni. Non solo: recentemente si è svolto il festival della comicità Netflix is a Joke: le esibizioni dei comici sono state registrate e in futuro verranno proposte sulla piattaforma, ma una alternativa per una prossima edizione è la trasmissione in diretta.

Nel frattempo Variety riporta che da circa un anno Netflix ha iniziato a mostrare contenuti in anteprima per ottenere un feedback. L’azienda ha raggiunto gruppi ristretti di abbonati chiedendo loro di partecipare a delle vere e proprie ricerche, mostrando loro serie tv e film in largo anticipo per ricevere i loro commenti. Tali panel si sono tenuti solo negli Stati Uniti, come confermato dalla stessa Netflix.

Non si tratta di nulla di nuovo: è normale che gli studios di Hollywood organizzino focus group per rilevare eventuali criticità e intervenire per tempo nel caso le reazioni siano negative su alcuni aspetti. Anche Prime Video ha lanciato una attività simile negli ultimi anni.

Nel caso di Netflix, il panel funziona in questo modo: l’utente riceve diversi screener di film e serie tv nel corso di sei mesi, e ogni volta che ne vede uno compila un sondaggio indicando cosa ha apprezzato, cosa non ha apprezzato, come avrebbe migliorato il contenuto e con quale probabilità lo consiglierebbe ad amici e famigliari. Ovviamente chi vi partecipa è tenuto a mantenere il più stretto riserbo su ciò che ha visto, e compila accordi di riservatezza.