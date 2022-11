Netflix rinnova la serie antologica Mostro e The Watcher

Dopo l’enorme successo di Mostro – la storia di Jeffrey Dahmer e di The Watcher, Netflix ha dato una grande conferma a Ryan Murphy e Ian Brennan (con cui ha siglato un accordo di esclusiva da 300 milioni di dollari nel 2018) rinnovando entrambe le serie.

Per quanto riguarda Mostro, la serie è concepita come un’antologia, e Netflix ha ordinato altre due stagioni che seguiranno “altre figure mostruose che hanno avuto un impatto sulla società”. La prima stagione è uscita il 21 settembre ed è diventata uno dei maggiori successi di tutti i tempi sulla piattaforma: è la seconda serie in lingua inglese più popolare di sempre.

Per quanto riguarda The Watcher, è stata ordinata la seconda stagione. La prima è uscita il 13 ottobre e sta tuttora ottenendo ottimi ascolti.

