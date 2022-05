Netflix ha pubblicato le prime immagini delle prossimeanimate in arrivo sulla piattaforma quest’anno, tra cui, Kung Fu Panda: The Dragon Knight, Daniel Spellbound e We Lost Our Human.

Oltre ai nuovi prodotti, ci saranno anche un nuovo speciale interattivo di Jurassic World Camp Cretaceous: Hidden Adventure, nuovi episodi de La serie di Cuphead, di Sharkdog, e di He-Man and the Masters of the Universe.

Netflix ha pubblicato anche un video riassunto contenenti pezzi di tutti i nuovi show, potete vederlo qui sotto:

Di seguito invece le nuove immagini pubblicate da Netflix divise per serie tv:

Sonic Prime

We Lost our Human

Kung fu Panda: The Dragon Knight

Dead End: Paranormal Park

My Dad the Bounty Hunter

Daniel Spellbound

Non sono state però rivelate le date d’uscita di nessuna di queste nuove serie, ma vi terremo informati sulle nostre pagine non appena ci saranno novità a riguardo. Vi ricordiamo infine che Sonic Prime sarà un prodotto animato esclusivo di Netflix e staccato dall’universo cinematografico di Paramount+, per il quale è in sviluppo una serie dedicata a Knuckles.

Quale di queste serie tv animate in arrivo su Netflix vi ispira di più? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Deadline