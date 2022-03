ha deciso didei suoi progetti realizzati ine di interrompere l’acquisizione di titoli realizzati nell’area a causa della scelta di invadere l’Ucraina.

La piattaforma di streaming aveva già confermato che non aveva intenzione di proporre contenuti realizzati per i canali televisivi russi e legati alla propaganda a favore delle scelte compiute da Vladimir Putin.

Attualmente Netflix aveva in produzione quattro serie: Zato che veniva descritta come una serie drammatica in stile neo-noir; un progetto ancora senza titolo ufficiale; Nothing Special che ha come protagonista un giovane attore che lavora per un ente benefico che si occupa di persone disabili; e Anna K, una versione contemporanea di Anna Karenina. I vari progetti sono in fasi differenti di sviluppo: Anna K avrebbe dovuto essere il primo show prodotto in Russia a debuttare sulla piattaforma e, come Nothing Special, le riprese si sono concluse a dicembre.

Gli abbonati al servizio in Russia sono meno di 1 milione, tuttavia la piattaforma aveva intenzione di aumentare le produzioni originali per attirare il potenziale pubblico.

Altre realtà, come Disney, hanno deciso di non proseguire con la distribuzione nelle sale dei lungometraggi e hanno già annunciato che valuteranno la situazione nelle prossime settimane, sostenendo inoltre le attività di organizzazioni benefiche che offrono sostegno e aiuto ai rifugiati.

