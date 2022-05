Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo.si prende la vetta italiana, il film franceseè il più visto del weekend in tutto il mondo.

Questo weekend in vetta alla classifica dei titoli più visti su Netflix Italia troviamo la terza e ultima stagione di Summertime, la serie italiana originale Netflix con Coco Rebecca Edogamhe e Ludovico Tersigni. Seconda posizione per il film Due agenti molto speciali 2, la commedia d’azione di Louis Leterrier con Omar Sy che ritrova la coppia di poliziotti mala assortita che dopo dieci anni sono di nuovo insieme per indagare su un omicidio avvenuto in una città francese segnata da tensioni e coinvolta in un complotto più ampio. Continua l’ottima performance di The Vampire Diaries, stabile in terza posizione. La serie The CW si sta comportando molto bene proprio come accaduto il mese scorso con Pretty Little Liars, un’altra serie cult dello scorso decennio. Quarta posizione per Benvenuti a Eden, la nuova serie tv spagnola che vede al centro un gruppo di giovani adulti recarsi a un party su un’isola remota ma l’apparente paradiso che li aspetta cela trappole e segreti pericolosi. Scende in quinta posizione Ozark (negli USA che è in prima posizione e anche nel resto del mondo sta andando decisamente meglio), sesto posto per Pálpito (già rinnovata per una seconda stagione) e settimo per Ti giro intorno, film originale Netflix con Emma Pasarow e Andie MacDowell diretto da Sofia Alvarez. Chiudono la top 10 Bridgerton, 365 giorni: adesso – il film è ancora il più visto nel mondo – e il film originale Netflix anticonformistico Un amore di mamma.

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Summertime Due agenti molto speciali 2 The Vampire Diaries Benvenuti a Eden Ozark Pálpito Ti giro intorno Bridgerton 365 Giorni: Adesso Un amore di mamma

La top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

Ozark U.S. Marshals Grace and Frankie Meltdown: Three Mile Island Benvenuti a Eden Selling Sunset The Gentlemen Ti giro intorno Den of Thieves Due agenti molto speciali 2

