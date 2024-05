Netflix, secondo le fonti di Deadline, starebbe sviluppando un cooking show ispirato a Willy Wonka, avendo acquistato i diritti della storia originale di Roald Dahl nel 2021, con l’accordo stretto con Roald Dahl Story Company.

Il progetto sarebbe stato proposto a varie case di produzione specializzate come Fremantle. Wall to Wall, Nobody’s Hero e The Garden. La scelta dovrebbe ricadere tra Fremantle e Wall to Wall che è di proprietà di Warner Bros Discovery e potrebbe quindi permettere inoltre l’utilizzo di alcune clip dei film con al centro l’iconico personaggio, recentemente di nuovo protagonista nelle sale nella versione interpretata da Timothée Chalamet.

Secondo il sito, tuttavia, molti produttori odiano il format e uno di loro, di cui non è stata svelata l’identità, avrebbe dichiarato che le gare di cucina “sono un’epidemia e le odiamo”.

Per ora gli accordi necessari a procedere con lo sviluppo dello show ispirato a Willy Wonka non sono ancora stati stretti e bisognerà attendere per scoprire come si evolverà la situazione.

Che ne pensate dell’idea di realizzare un cooking show ispirato a Willy Wonka?

