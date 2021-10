Netflix: testa a testa tra You e Squid Game in molti paesi, ma è la serie coreana la più vista al mondo

Questo weekend in vetta alla classifica dei titoli più visti su Netflix Italia troviamo ancora una volta la serie dei record coreana Squid Game. In seconda posizione, e molto probabilmente a distanza ravvicinata, troviamo la terza stagione di You che in alcuni paesi chiave come Stati Uniti e Regno Unito è riuscita persino a superare Squid Game. Terza posizione per La battaglia dimenticata, il film drammatico olandese con Gijs Blom, Jamie Flatters e Tom Felton. La storia vede al centro le vite di un pilota di aliante, di un soldato nazista e di una riluttante recluta della resistenza che si intrecciano tragicamente nella cruciale battaglia della Schelda. Il lungometraggio questo weekend ha conquistato la vetta di moltissimi paesi ed è il film più visto su Netflix delle ultime 24 ore. Resiste al quarto posto Maid, la miniserie drammatica con Margaret Qualley che ha ottenuto sin dalla sua uscita un ottimo riscontro da parte del pubblico. Segue Sex Education con la terza stagione (vi ricordiamo che la serie è stata già rinnovata per una quarta stagione). Tiene bene Mio fratello, mia sorella, il film originale Netflix italiano con Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi. Ottima tenuta anche per L’uomo delle castagne, la serie thriller danese che sta godendo di un ottimo passaparola e che questo weekend occupa la settima posizione. Chiudono tre titoli fortissimi e che non mollano ormai da tempo la top ten: The Good Doctor, Alice in Bonderland e Lucifer.

Squid Game You La battaglia dimenticata Maid Sex Education Mio fratello, mia sorella L’uomo delle castagne The Good Doctor Alice in Bonderland Lucifer

Di seguito la top 10 dei titoli più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

You Squid Game Maid Shameless La battaglia dimenticata Dave Chappelle: The Closer Cocomelon Going in Style My name The Great British Baking Show

