Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Questo weekend, in cima alla classifica delle serie più viste su Netflix in Italia, troviamo per la seconda settimana consecutiva “Il problema dei tre corpi”, la nuova serie televisiva statunitense del 2024 creata da David Benioff, D. B. Weiss e Alexander Woo. Si tratta dell’adattamento del romanzo omonimo scritto da Liu Cixin, primo capitolo della serie “Memoria del passato della Terra”. Nel corso dei primi quattro giorni di sfruttamento, la serie ha deluso leggermente le aspettative debuttando al secondo posto delle serie più viste in lingua inglese con 11,000,000 di visualizzazioni (81,700,000 di ore viste), dietro a “The Gentlemen”, che dopo un debutto appena sufficiente ha beneficiato di un ottimo passaparola. La speranza è che possa capitare la stessa identica cosa a “Il problema dei tre corpi”. Resistono quindi al secondo posto i “Gentlemen” di Guy Ritchie, che nel corso della terza settimana nel mondo ha conquistato 11,700,000 visualizzazioni. In terza posizione troviamo “Testament: La storia di Mosè”, la docuserie narrata da Charles Dance. Al quarto posto si posiziona “Supersex”, con Alessandro Borghi nei panni di Rocco Siffredi, mentre in quinta posizione troviamo “Bandidos”, la serie messicana con Ester Expósito e Alfondo Dosal che nel corso della sua seconda settimana ha ottenuto 4,800,000 visualizzazioni. Segue “Mano de Hierro”, la serie tv crime spagnola con Eduard Fernández, che narra la storia di un narcoboss che gestisce un cartello della cocaina controllando un porto importante. Ottima performance nel nostro paese per “Das Signal: segreti dallo spazio”, ora al settimo posto delle serie più viste in Italia, mentre in ottava posizione resiste “Resident Alien”, la serie comedy del 2021 creata da Chris Sheridan. Nono posto per uno dei più grandi successi Netflix dell’ultimo anno, Un inganno di troppo, mentre “Phisycal: da 100 a 1”, tornata con la seconda stagione dopo l’ottima performance della prima, chiude la top 10.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Il problema dei tre corpi (Originale Netflix) The Gentlemen (Originale Netflix) Testament: La storia di Mosè (Originale Netflix) Supersex (Originale Netflix) Bandidos (Originale Netflix) Mano de Hierro (Originale Netflix) Das Signal: segreti dallo spazio (Originale Netflix) Resident Alien Un inganno di troppo Phisycal: da 100 a 1 (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

E c’è ancora domani Codice: Cacciatore (Originale Netflix) Vite vendute Originale Netflix) Glass No Pressure Originale Netflix) Il sesso degli angeli The Ceremony – Invito mortale The Beautiful Game Originale Netflix) Damsel (Originale Netflix) Irish Wish – Solo un desiderio (Originale Netflix)

Le serie e i film più visti negli USA nelle ultime 24 ore su Netflix:

# TV Shows Movies 1 Testament: The Story of Moses The Accountant 2 3 Body Problem The Miracle Club 3 Homicide Heart of the Hunter 4 The Gentlemen The Wages of Fear 5 Is It Cake? The Super Mario Bros. Movie 6 Bad Dinosaurs On the Line 7 Dave Attell: Hot Cross Buns Mending the Line 8 Vikings Damsel 9 The Great Indian Kapil Show No Pressure 10 Buying Beverly Hills Irish Wish

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 1° aprile 2024:

Ecco la Top 10 dei film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 1° aprile 2024:

