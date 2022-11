Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. Manifest conquista l’Italia e il mondo.

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie tv più viste su Netflix Italia troviamo la quinta stagione di The Crown, la serie creata da Peter Morgan che in questa stagione vede tra i protagonisti Imelda Staunton nei panni della Regina Elisabetta II. Resiste in seconda posizione la quarta stagione di Manifest che nonostante abbia debuttato la scorsa settimana in prima posizione in moltissimi paesi dove il servizio di streaming è disponibile, ha racimolato 57,060,000 di ore nei primi tre giorni: un buon risultato ma lontano dalle aspettative. Martedì capiremo se la serie crescerà negli ascolti o meno. Debutta al terzo posto la nuova stagione di Warrior Nun, mentre scende in quarta posizione Inside Man, il contorto crime con David Tennant e Stanley Tucci creato da Steven Moffat (nel corso dei primi giorni di sfruttamento è stata vista per un totale di 52,940,000 di ore). Resiste in quinta posizione Tutto chiede salvezza, la serie con Federico Cesari tratta dal premiato romanzo di Daniele Mencarelli. Ancora sesto Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer e segue l’altra creatura di Ryan Murphy, The Watcher. Ottava posizione per L’antica apocalisse, il documentario socioculturale con Graham Hancock. Chiudono From Scratch – La forza di un amore, la serie con Zoe Saldana ed Eugenio Mastrandrea e Cabinet of Curiosities, la serie antologica di Guillermo Del Toro che nella seconda settimana è stata vista per un totale di 38,800,000 di ore.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

The Crown (Originale Netflix) Manifest 4 (Originale Netflix) Warrior Nun (Originale Netflix) Inside Man (Originale Netflix) Tutto chiede salvezza (Originale Netflix) Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer(Originale Netflix) The Watcher (Originale Netflix) L’antica apocalisse (Originale Netflix) From Scratch – La forza di un amore (Originale Netflix) Cabinet of Curiosities (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Falling for Christmas (Originale Netflix) Enola Holmes 2 (Originale Netflix) Proiettile Vagante 2 (Originale Netflix) Medieval Enola Holmes (Originale Netflix) Niente di nuovo sul fronte occidentale (Originale Netflix) The Good Nurse (Originale Netflix) Quelli che mi vogliono morto After Shark – Il primo squalo

Le serie tv e i film più visti del weekend negli Stati Uniti:

# Serie TV Film 1 The Crown Falling for Christmas 2 Love is Blind The Bad Guys 3 Manifest Enola Holmes 2 4 Ancient Apocalypse Lost Bullet 2 5 Warrior Nun O Enfermeiro da Noite: Charlie Cullen 6 From Scratch Hotel Transylvania 2 7 The Great British Bake Off Minions & More 2 8 The Watcher Mile 22 9 Killer Sally Captain Phillips 10 Inside Man Enola Holmes

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 13 novembre 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 13 novembre 2022: