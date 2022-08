Netflix: The Sandman non delude le aspettative e conquista l’Italia e il mondo!

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. È finalmente arrivato il momento di The Sandman!

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie tv più viste su Netflix Italia troviamo The Sandman, la serie tv fantasy tratta dai fumetti di Neil Gaiman che ha senza troppa fatica conquistato la vetta dei titoli più visti del weekend. Ottima performance anche nel resto del mondo, inclusi Stati Uniti, Regno Unito e Australia, solo per citarne alcuni. A questo punto un debutto sopra le 100 milioni di ore dovrebbe essere assicurato. Secondo posto per Stranger Things che continua a macinare numeri davvero ottimi (la settimana scorsa è stata vista per un totale di 57,720,000 di ore). Terzo posto per Mare Fuori, un vero e proprio fenomeno. Scende al quarto posto Virgin River, la serie drama tratta dai romanzi di Robyn Carr si conferma un successo: la scorsa settimana è stata ancora una volta la serie più vista al mondo conquistando 87,940,000 di ore (praticamente il debutto della prima settimana della terza stagione). Ottima resistenza per Keep Breathing, la serie originale Netflix americana che racconta di una donna che lotta per restare in vita quando il suo aereo precipita nella natura selvaggia. In termini di punteggio secondo il sito Flixpatrol, la serie è la terza vista al mondo di questo weekend su Netflix. Nonostante le recensioni non proprio entusiasmanti, resiste Uncoupled con Neil Patrick Harris nei panni di un agente immobiliare di New York che dopo essere stato lasciato dal suo fidanzato storico, affronta la prospettiva di ricominciare da capo e di nuovi appuntamenti a quarant’anni. Settima posizione per Anotherself, seguita da Better Call Saul all’ottavo posto (esce un episodio a settimana come negli States). Chiudono Previsioni d’amore, la serie tv romantica coreana e Assassination Classroom, la serie tv tratta da manga.

Segnaliamo che The Gray Man nella sua seconda settimana di sfruttamento ha tenuto discretamente con 96,470,000 di ore.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

The Sandman (Originale Netflix) Stranger Things (Originale Netflix) Mare Fuori Virgin River (Originale Netflix) Keep Breathing (Originale Netflix) Uncoupled (Originale Netflix) Anotherself (Originale Netflix) Better Call Saul Previsioni d’amore (Originale Netflix) Assassination Classroom

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Purple Hearts (Originale Netflix) Fino all’ultimo indizio La Stagione dei Matrimoni (Originale Netflix) The Gray Man (Originale Netflix) Carter (Originale Netflix) Blade Runner 2049 Il mostro di Cleveland Spider-Man: No Way Home Non è il karma! I morti non muoiono

La top 10 dei film e delle serie tv e dei film e dei titoli per bambini più visti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti

1 The Sandman Uncharted Sing 2 2 Virgin River Purple Hearts CoComelon 3 Stranger Things Tower Heist The Sea Beast 4 Trainwreck: Woodstock ’99 The Gray Man Space Jam 5 Keep Breathing The Age of Adaline Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie 6 Uncoupled Carter Gabby’s Dollhouse 7 Extraordinary Attorney Woo Sing 2 The Thundermans 8 Alone Wedding Season Henry Danger 9 The Most Hated Man on the Internet Men in Black 3 Jurassic World: Camp Cretaceous 10 CoComelon The 15:17 to Paris Dream Home Makeover

