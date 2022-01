a dominare la top 10 globale di Netflix delle serie in lingua inglese per la seconda settimana consecutiva: 107.8 milioni le ore della serie visualizzate questa settimana sulla piattaforma in tutto il mondo. Nella top 10 compaiono anche le prime tre stagioni della serie.

Al secondo posto, la britannica Stay Close con ben 91.2 milioni di ore visualizzate, mentre al terzo posto The Witcher 2 raccoglie altre 57.3 milioni di ore visualizzate. Complessivamente, la seconda stagione della serie è arrivata a ben 462.5 milioni di ore visualizzate, all’ottavo posto della classifica di tutti i tempi (la prima stagione è al terzo posto).

Tra le serie non in inglese, al primo posto della top 10 troviamo Café con aroma de mujer, con 83 milioni di ore visualizzate.

Nella top 10 italiana, invece, troviamo la prima stagione di Manifest a guidare la classifica, seguita da Incastrati e dalla quarta stagione di Cobra Kai.

Ecco le classifiche, come sempre vi ricordiamo che si tratta di ore di visione (qui tutti i dettagli sulla metodologia) registrate tra il lunedì e la domenica, che le cifre non evidenziano il numero di persone che ha visto i titoli (anzi, semmai valorizzano chi ha visto un titolo ripetutamente) e che ovviamente Netflix non cita i propri insuccessi ma solo i successi. Tra l’altro, le classifiche locali (tipo quella italiana) non riportano dati sulle ore di visualizzazione.

NETFLIX TOP-10: SERIE TV IN INGLESE (3 GENNAIO – 9 GENNAIO)

COBRA KAI 4 – 107,810,000 STAY CLOSE – 91,180,000 THE WITCHER 2 – 57,340,000 EMILY IN PARIS 2 – 50,540,000 MANIFEST 1 – 30,160,000 THE WITCHER 1 – 28,510,000 COBRA KAI 1 – 23,850,000 QUEER EYE 6 – 23,060,000 COBRA KAI 3 – 20,100,000 COBRA KAI 2 – 19,340,000

NETFLIX TOP-10: SERIE TV NON IN INGLESE (3 GENNAIO – 9 GENNAIO)

CAFÉ CON AROMA DE MUJER 1 – 82,980,000 REBELDE 1 – 33,180,000 THE QUEEN OF FLOW 2 – 28,480,000 SINGLE’S INFERNO 1 – 25,800,000 THE SILENT SEA 1 – 19,710,000 LA CASA DI CARTA 5 – 18,770,000 OUR BELOVED SUMMER 1 – 15,950,000 SQUID GAME 1 – 14,980,000 KITZ 1 – 14,650,000 DAUGHTER FROM ANOTHER MOTHER 2 – 13,340,000

NETFLIX TOP-10 ITALIA: SERIE TV (3 GENNAIO – 9 GENNAIO)

MANIFEST 1 INCASTRATI 1 COBRA KAI 4 THE GOOD DOCTOR 4 EMILY IN PARIS 2 THE WITCHER 2 STAY CLOSE MANIFEST 2 LA CASA DI CARTA 5 THE BIG BANG THEORY 12

Fonte: NetflixTop10