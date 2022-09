Netflix dà il via libera a una serie giapponese sugli ultimi Ninja rimasti in epoca moderna

Secondo quanto riportato da Deadline, Netflix ha dato il via libera alla produzione di House of Ninjas, serie drama giapponese incentrata sugli ultimi Ninja rimasti in epoca moderna, in arrivo nel 2024.

Basata su una storia di Kento Kaku, Yoshiaki Murao e Takafumi Imai, la serie racconterà le vicende della famiglia Tawara, l’ultima famiglia ninja che, dopo aver abbandonato le proprie radici in seguito a un incidente, dovrà affrontare la più grande crisi della storia giapponese, minacciando di scuotere la nazione nel profondo.

Dave Boyle (regista di Man From Reno), scriverà la sceneggiatura con Masahiro Yamaura, Kota Oura e Kanna Kimura. Nel cast Kento Kaku, Yosuke Eguchi, Tae Kimura, Kengo Kora, Aju Makita, e Nobuko Miyamoto.

FONTE: Deadline